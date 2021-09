PREVIEW: Zapomenout na loňský neúspěch. V Dallasu vyhlížejí lepší sezonu

Došli až do finále, rok nato se však nedostali ani do vyřazovací části. Dallas nezažil zrovna povedený ročník, pod který se podepsala i zranění klíčových hráčů. Je tak jasné, že Stars budou letos o to hladovější.

Šedesát bodů v šestapadesáti zápasech stačilo Dallasu až na páté místo v Centrální divizi. To tedy znamenalo, že sezonu poté, co tým z Texasu dokráčel až do finále o Stanleyův pohár, se Stars nedostali ani do play-off.

Dallasu nakonec chyběly pouhé čtyři body na Nashville, který vstupenku do vyřazovací části uloupil před ním.

Pozitivem minulého ročníku byl bezesporu americký talent Jason Robertson. Dvaadvacetiletý forvard odehrál v prvním týmu první kompletní sezonu a důvěru splatil skvělými výkony. V jednapadesáti zápasech nastřílel sedmnáct branek a přidal osmadvacet asistencí.

Dohromady s pětačtyřiceti kanadskými body se stal druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, lépe si vedl jen zkušený kolega Joe Pavelski. Robertsonovi byla odměnou nominace mezi tři finalisty o Calderovu trofej, v hlasování o nejlepšího nováčka jej ale předčil Kirill Kaprizov z Minnesoty.

Kdo odešel?

Ještě před rozšiřovacím draftem se vedení Hvězd rozhodlo vyměnit spolehlivého útočníka Jasona Dickinsona, jenž se jevil jako platný člen spodních formací a mezi jeho největší přednosti patřila hra dozadu.

Stars nechtěli riskovat, že by šestadvacetiletého centra ztratili bez žádné protihodnoty, a tak kývli na nabídku od Vancouveru a poslali jej výměnou za volbu ve třetím kole draftu právě do organizace Canucks.

Bavíme-li se o rozšiřovacím draftu, v něm Dallas přišel o obránce Jamieho Oleksiaka. V zeleném dresu nebudou působit ani další zadáci – Mark Pysyk (Buffalo), Taylor Fedun (Pittsburgh) a Stephen Johns (konec kariéry)

Klub rovněž opustil zkušený forvard Andrew Cogliano, jemuž v Texasu skončila smlouva a mimochodem i na doporučení Joea Pavelskiho zamířil do San Jose.

Novou tváří i vítěz Stanley Cupu

Vzniklé mezery v defenzívě se bude snažit zacelit příchozí čtveřice.

Po angažmá v Carolině dorazil Jani Hakanpää, jenž u Hurricanes příjemně překvapil. Dalším jménem je devětadvacetiletý Alexander Petrovic, který má na kontě přes 200 startů v National Hockey League, nicméně poslední roky hrál především v nižší AHL.

Větší vytížení mezi elitou vyhlíží také Švéd Andreas Borgman. Rodák ze Stockholmu má za sebou štaci v Torontu a naposledy v Tampě Bay.

Tím nejzvučnějším je ale příchod Ryana Sutera. Šestatřicetiletý veterán má na kontě obdivuhodných 1198 zápasů v NHL, takže zkušeností má opravdu na rozdávání. Dallas jej získal jako volného hráče poté, co Američana vyplatila ze smlouvy Minnesota.

Zajímavě vypadá navíc i situace v brankovišti. Konkurenci mezi tři tyče přišel zvýšit držitel prstenu pro vítěze Stanleyova poháru a držitel Vezinovy trofeje z roku 2016 – Braden Holtby. Ten tak doplní Antona Khudobina, Bena Bishopa a Jakea Oettingera.

Dobré zprávy z marodky

Možná tou největší posilou je Tyler Seguin. Produktivní forvard už sice v klubu působí delší dobu, vloni však stihl kvůli zranění pouhé tři zápasy a podle posledních zpráv by už nyní měl být po operaci kyčle fit.

Stars rovněž čekají na situaci kolem forvarda Alexandera Radulova a brankáře Bena Bishopa.

