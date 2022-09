Preview: Zjistili, že to jde i v play-off. Dokáže udělat Woodcroftova parta ještě krok navíc?

V minulé sezoně dosáhl Edmonton na maximum možného. Poprvé od roku 2006 se dostal do konferenčního finále, kde však nestačil na zcela suverénní Laviny z Colorada. Kádr se kanadskému týmu příliš nezměnil, a proto je možné velké věci očekávat i letos.

Dvakrát za sebou vypadl Edmonton už v prvním kole. Na jaře letošního roku se ale vše změnilo. Ačkoliv Králové z LA na začátku bojů o Stanley Cup pořádně kousali, sedmý duel urvali Olejáři. Do následující série Edmonton nešel v roli favorita, nicméně Calgary zdolal celkem jasně 4:1. Poté však přišel krátký proces s Coloradem.

Na nejlepší tým sezony slavný celek z Rogers Place prostě neměl. Loni dosáhl na své maximum. O velmi dobrý výsledek se postaral šestačtyřicetiletý kouč Jay Woodcroft, jemuž první angažmá v pozici hlavního trenéra v NHL sedí.

Davea Tippetta nahradil 10. února. Pod vedením Woodcrofta se týmu hned několikrát povedlo natáhnout vítěznou šňůru. Dobrou výkonnost se podařilo přenést i do play-off, na což fanoušci Oilers nebyli zvyklí.

Nový brankářský tandem

Edmonton nutně potřeboval posílit na pozici brankáře. Na čtyřicetiletém Smithovi to už stát nemohlo, navíc Fin Koskinen se mezi třemi tyčemi Oilers nedokázal trvaleji prosadit. Do nového ročníku tedy pětinásobný vítěz Stanleyova poháru nastoupí se zcela novou brankářskou dvojicí.

Číslem jedna bude Jack Campbell. Manažeru Hollandovi se na trhu povedlo sehnat jednoho z nejvýraznějších volných brankářů. Campbell své kvality prokázal v předchozích dvou sezonách v Torontu, kde zjistil, že pozice jedničky mu může svědčit. S Edmontonem si plácl do léta 2027. Během pětileté smlouvy si přijde na 25 milionů dolarů.

Dvojkou pak bude talentovaný Stuart Skinner, který už do nejlepší ligy světa párkrát nakoukl. V minulé sezoně si na farmě v Bakersfield držel parádní 92% úspěšnost zákroků, ani v následném play-off si špatně rozhodně nevedl. Teď přišel čas, aby gólman, jenž byl draftován ve třetím kole 2017, naplno ukázal svůj potenciál.

Obrana beze změn

V defenzívě se toho oproti loňsku mnoho nezmění. Obrana by měla stát na Darnellu Nurseovi, jenž v létě 2021 podepsal kontrakt, nad kterým si mnoho fanoušků ťukalo na čelo. Za pár let bude Nurse pro rozpočet klubu spíše přítěží, nicméně teď jeho gáže ještě zas tak nevadí. Spolupracovat by měl s Tysonem Barriem, Codym Cecim, Brettem Kulakem či Slaterem Koekkoekem. Všichni jsou v ideálním hokejovém věku. Prosazovat by se také měli podstatně mladší Evan Bouchard s Philipem Brobergem.

Jedinou posilou do obrany se tak stal Ryan Murray, který si s Coloradem sáhl na Stanley Cup. V play-off však ani jednou nehrál, pozici sedmého beka pravděpodobně dostane také v Edmontonu.

Risk je zisk

Když se zcela otevřeně napíše, že v útoku bude vše stát na Connoru McDavidovi a Leonu Draisaitlovi, nikdo na to nemůže říct ani slovo. Dvě obrovské hvězdy současného hokejového světa pravděpodobně budou posouvat své individuální statistiky ještě dále. Z kvalit kanadsko-německého dua budou těžit i křídla. Po jejich boku mohou hrát Hyman, Yamamoto, Foegele, Puljujärvi nebo Nugent-Hopkins.

Samozřejmě i Evander Kane, jehož příchod v průběhu sezony způsobil velké pozdvižení napříč ligou. Útočník, k němuž se během angažmá v San Jose kupil jeden problém za druhým, chytil další šanci za správný konec. Jednatřicetiletý Kanaďan sbíral bod na zápas jak v základní části, tak v play-off. Ukázalo se, že i velký risk může být ziskem. Kane si navíc vysloužil novou čtyřletou smlouvu.

Dalším adeptem na místo na křídle první či druhé formace bude Mattias Janmark. Po boku McDavida nebo Draisaitla by mohl bodově explodovat, což se mu v předchozích štacích v Dallasu, Vegas a Chicagu zatím nepovedlo.

Stejně starý Ryan Nugent-Hopkins, kterého Olejáři vybrali v roce 2011 jako prvního v pořadí, zatím stále čeká na průlomovou sezonu. Těsně před třicítkou by se jí mohl dočkat. Pokud bude nastupovat na centru, Edmonton může mít tři výborná jména ve středu útoku. Kanadský forvard ale může hrát také na levém křídle.

Predikce

Tipovat umístění Edmontonu je v posledních sezonách velice složité. Dva tři roky zpět byl tento tým řazen mezi hlavní aspiranty na Stanley Cup, nicméně vůbec to nepotvrdil. Naopak loni, kdy už očekávání byla poněkud střízlivější, z toho byl postup do finále Západní konference.

Olejáři pravděpodobně ničím nepřekvapí a i nadále budou hrát stejně. Budou mít obrovskou sílu směrem dopředu, kde to budou táhnout dva hráči, ale otázkou zůstává, co obrana, a jak si v novém dresu povede gólman Campbell. Postup do play-off by Edmonton minout neměl, v Pacifické divizi bude jeden z nejsilnějších.

