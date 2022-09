PREVIEW: Zopakují Rangers úspěch? Posily s otazníkem

Na Manhattanu baží po úspěchu. Vždy. I proto trvala jejich přestavba velmi krátce, v New Yorku se prostě touží po prvním místě za každých okolností. V uplynulé sezoně z toho bylo finále konference, nicméně tým se obměnil. Jak to u Blueshirts vypadá?

Rangers v minulé sezoně mnohé překvapili. Čekalo se, že by postup do play off měli zvládnout, avšak v základní části místy až dominovali. Nakonec z toho bylo druhé místo v jedné z nejlepších divizí, lepší byla pouze suverénní Carolina.

Konec regulérní sezony byl v podání Rangers poněkud rozpačitý a nevýrazné výkony si přenesli i do vyřazovací části. Tam stáli několikrát na prahu vyřazení. Nejen, že prohrávali v sérii, ale také v klíčových duelech. Ukázala se ale obrovská vnitřní síla týmu a postup přes Penguins byl díky gólu Panarina v prodloužení sedmého zápasu na světě.

V druhém čekala neoblíbená Carolina, se kterou si Rangers poněkud překvapivě poradili, taktéž v sedmi zápasech. Skvěle rozehraní a plní pohody šli do finále konference proti Tampě Bay, ve kterém vedli už 2:0 na zápasy a ve třetím duelu byli blízko výhře. Pak ale přišel zlom a do finále se dostala Tampa Bay.

Igor Veliký

Velká část úspěchu Rangers je přisuzována brankáři Igoru Šesťorkinovi. Naprosto po právu. Po celou sezonu podával výtečné výkony, které byly ohodnoceny Vezinovou trofejí pro nejlepšího gólmana ligy.

Menším problémem je zdraví, už několikrát v kariéře vypadl ze hry kvůli drobnějším i vážnějším problémům. To je ale asi tak jediná příležitost, kdy se do branky dostane dvojka. Tu Rangers v létě obměnili. Místo Alexandara Georgijeva přišel zkušený Jaroslav Halák, jenž by s touto pozicí neměl být problém.

Rozpačité léto

Počínání na trhu s volnými hráči v podání Jezdců pozdvihlo nejedno obočí. Odešla spousta hráčů, kteří se přímo podíleli na úspěchu. Nové působiště si hledal Ryan Strome, Frank Vatrano, Tyler Motte či Andrew Copp.

Náhrady za ně? Inu, největším jménem je Vincent Trocheck. Zkušený centr, jenž naposledy působil v Carolině, podepsal jeden z největších kontraktů léta, Rangers se upsal na sedm let. Mnozí fanoušci si říkali, jestli opravdu nebylo výhodnější nechat si například Coppa, nicméně pak už bylo pozdě.

Nikdo výraznější nepřišel. Rangers mají těsno pod platovým stropem budou spoléhat na vlastní zdroje. Po sezoně zničenou těžkým zraněním se vrací Sammy Blais, užitečný borec do třetí řady.

Kapitolou samu pro sebe jsou dva nejvyšší výběry v draftu. Velké sezony se čekají od dvojice Kaapo Kakko a Alexis Lafrenier. Oba ukázali náznaky už v sezoně, v play off také, ale pořád to není ono. Kakko v létě podepsal na dva roky a lze vyčíst, že jde o zkušební období, ve kterém prostě musí přesvědčit.

To Lafreniere za sebou nemá špatný ročník, ale v tom následujícím se musí přidat ke stálicím jako Panarin, Zibanejad, Kreider či Trocheck.

O co se v New Yorku starat nemusí, to je obrana. Jeden z nejlepších beků ligy Fox, nový kapitán Trouba či dravé a už teď kvalitní mládí v podobě K’Andreho Millera či Bradena Schneidera. Tady je o kvalitu postaráno.

Predikce

Rangers hrají v přetěžké divizi, ve které je potřeba počítat se všemi (až na Flyers a Islanders). I tak je ale play off s takovým kádrem povinností. Co dál? Klidně z toho opět může být finále konference, ale bude to opravdu velmi náročné. I přes to ale tipujeme, že poslední úspěch zopakují.

