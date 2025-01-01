Preview: Zvládne se Boston opět dostat na vrchol, nebo je čeká přestavba?

2. září 17:00Jakub Ťoupek
Medvědi se do play-off neprobojovali poprvé po 9 letech. Tehdy ale skončili na 4. místě v divizi se 93 body. Sezóna, jako byla ta minulá, ale dlouho Boston nepotkala. Poslední místo v Atlantické divizi a předposlední v celé konferenci. Takové výsledky fanoušci Bruins hodně dlouho nepamatují. Poslední místo ve své divizi datují Medvědi do sezóny 2006/07, to ale ještě byly v jednotlivých konferencích 3 divize po 5 týmech.
Horší než Boston byla na východě jen Philadelphia, která měla úplně stejnou statistiku výher, remíz a proher. Ve prospěch Medvědů nakonec rozhodly výhry v základní hrací době, kterých měli o 5 víc. To, co Bostonu skřípalo nejvíc byla ofenzíva. Nejhorší gólový rozdíl z celé konference je tak zařadil v této statistice na poslední místo.
Davida Pastrňáka bohužel téměř nikdo v útočné fázi nepodpořil. Český sniper měl, i po velmi pomalém startu, 106 bodů, což bylo téměř dvakrát víc než druhý hráč v kanadském bodování týmu. Morgan Geekie na druhém místě se zapsal 57 body, na druhou stranu měl 33 vstřelených branek, což není rozhodně špatné.
Pastrňákových 43 branek a 63 asistencí tak bylo zaspáno u téměř každé druhé branky Bostonu, neuvěřitelná statistika. V posledních dvou měsících sbíral okolo 2 bodů na zápas, v zápase proti Carolině ze začátku dubna dokonce při výhře 5:1 získal 5 bodů za hattrick a 2 asistence. Rodák z Havířova také překonal rekord nejdelší bodové série, kdy bodoval 17krát v řadě.
Pomůže týmu nový trenér?
Tým neměl problémy jen vepředu, ale také v defenzivě. Průměr 3,3 branky na zápas byl šestý nejhorší v lize, o rok dříve přitom patřila bostonská obrana stále ještě k nejlepším.
Právě na to se hodlá soustředit nový kouč Marco Sturm, jenž nastoupil do funkce místo dočasného trenéra Joea Sacca. Hlavní důraz bude kladen na to, aby Boston znovu našel identitu klubu. Pro tu byly klíčové parametry jako důraz na přípravu, detaily a precizní defenzivu. Sám Sturm to moc dobře ví, za Bruins německý útočník mezi lety 2005 a 2010 sám hrál.
Swaymanova další šance
Do nové sezony půjde jako mistr světa, ale také po ročníku, který se mu v lize vůbec nepovedl. Ve své páté sezoně měl Jeremy Swayman průměr 3,11 a úspěšnost 89,2 % což byla ve všech případech jeho jasně nejhorší kariérní čísla během pěti let v NHL. Zdá se tedy, že Boston mohl udělat chybu při trejdu Ullmarka. Swayman čekal dlouho na kontrakt a vynechal celou přípravu, což se mohlo také ukázat jako mínus pro nadějného Američana.
Výhra na MS by však mohla Swaymana znovu nastartovat. Právě jeho výkony budou směrem k budoucnosti organizace klíčové. Dvojkou bude opět Joonas Korpisalo, který ale během sezóny hlásal, že není spokojen s herním vytížením, a dokonce se i zmiňoval trejd do týmu, kde by dělal jedničku. Na to mu ale nestačí statistiky, nedostal se za 27 utkání nad 90% úspěšnost, měl však ale lepší čísla než v sezóně předchozí v dresu Ottawy.
Organizace podepsala kontrakt i českým talentovaným brankářem Šimonem Zajíčkem, který se bude chtít přes AHL dostat mezi nejlepší. S povahou a ambicemi Korpisala se mu tak pomalu ale jistě otevírají dveře do NHL.
Obrana zpátky s McAvoyem
Od 4 Nations Face-Off chyběl týmu hlavní pilíř obrany Charlie McAvoy. Ten je na nový ročník připraven a už se těší, až vstoupí zpátky na led. Zranění potkalo také Hampuse Lindholma, který musel vynechat téměř celý ročník. Jestli půjde vše podle plánu, tak by se měl švédský bek vrátit na start sezóny a začít už od úvodního utkání.
Do pozice prvního beka se tak musel vysunout Nikita Zadorov, jenž bude pokračovat ve svém nastoleném standardu. Ve 30 letech jej čeká ještě 5 sezón s platem 5 milionů dolarů ročně a jeho nekompromisní hra by mohla Bostonu pomoci se dostat opět výš. Bude však záviset na tom, zda bude muset plnit i ofenzivní povinnosti. Ty by se mu ale s návratem dvou hvězdných obránců měly vyhnout.
Obranné řady doplnil Henri Jokiharju, který má ofenzivní talent, a ten se bude snažit využít nový kouč Sturm. Hlavní ofenzivní povinnosti ale nejspíš opět spadnou do klína Masonu Lohreiovi. Čtyřiadvacetiletý bek prožil průlomovou sezónu, kterou zakončil i účastí na MS. V nadcházející sezóně bude chtít navázat na svých 33 bodů opět bruslivou hrou, kterou má zmáknutou parádně.
Z obrany se pakoval Parker Wotherspoon, který zamířil k Tučnákům, stejně tak jako Ian Mitchell, jenž podepsal s Detroitem. Klíčem k úspěchu bude zdraví, které musí především McAvoye a Lindholma držet.
Nahradí někdo Marchanda?
Útok byl v loňské sezóně velmi slabý, jenže i přes spoustu posil to nevypadá, že by se posunul o level výš. Během trade deadline už tým opustili Max Jones a Trent Frederic. Oba putovali směr Edmonton. Velkou ztrátou byli rozhodně i Charlie Coyle a Justin Brazeau. Tím největším oslabením byl ale trejd Brada Marchanda, který si s Floridou došel pro Stanley Cup.
Marchandova přítomnost na ledě je téměř nenahraditelná a bude velmi těžké hledat někoho, kdo se mu může alespoň přiblížit. Bostonu ale také chybí top centři. Pokud se Lindholm rozehraje do lepší formy než loni, bude solidním útočníkem, ale o velkou star se nejedná. Od konce Krejčího a Bergerona je právě střední útočník největší slabinou týmu.
Casey Mittelstadt ani Pavel Zacha nemají kvality na to, hrát prvního centra, tak tahle role opět nejspíš padne do rukou Lindholma. Zachova přítomnost by ale mohla hrát roli v potenciální české lajně, kterou by tvořil společně s Pastrňákem a Matějem Blümelem, který zakotvil u Medvědů po angažmá v organizaci Stars. Právě zoufalý Boston by nejlepšímu střelci AHL mohl dát šanci se prosadit.
Útok je ale pořádně nabitý, ne však hvězdami, ale průměrnými hráči. Přišli také Viktor Arvidsson, Tanner Jeannot, Sean Kuraly a Michael Eyssimont. To jsou hráči spíše do spodní šestky, ve které ale bude velký přetlak. Do hry totiž chtějí promluvit i mladíci. Matthew Poitras už ukázal svůj um ve 66 zápasech za hlavní tým, ve kterých získal 26 bodů. Zajímavou posilou z trade deadline je i Fraser Minten, jenž má našlápnuto k tomu, být solidním middle-six útočníkem.
Víceméně jediným odchodem z útočných řad Bostonu je Jakub Lauko, který se vrátil zpět do Česka s vidinou návratu mezi světovou elitu před dalším ročníkem. K dalším odchodům by se dal zařadit Cole Koepke, který ale hrál většinu sezóny ve 4. lajně.
Zajímavé bude sledovat cestu Jamese Hagense, který byl sedmička letošního draftu. Pro Bruins je první volbou v top desítce od Dougieho Hamiltona v roce 2011. Hagens si ale stále při otázkách na návrat na univerzitu nechává prostor k manévrování. Sám totiž chce promluvit do sestavy Bostonu už v letošní sezóně. Stejně tak jako Fabian Lysell, který se chce rovněž posunout o level výš, do prvního týmu Bostonu.
Očekávání redaktora
Boston má za sebou perné léto, žádné velké posily ale nepřivedl, spíše se jedná o průměrné hráče. Vše by si muselo sednout, aby měli šanci na to se dostat do vyřazovacích bojů. Přetlak v kabině Bruins ale spíše uškodí, než pomůže. Medvědi budou druhý rok v řadě bez play-off.
