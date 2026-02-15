Převrat ve Finsku? Barkov a spol. chtěli na lavičku kormidelníka Floridy

15. února 13:30David Zlomek
V zákulisí finské hokejové reprezentace v Miláně to vře, a i když na ledě Suomi deklasovali domácí Itálii výsledkem 11:0, v kabině se řeší mnohem výbušnější téma. Na povrch totiž vyplul skandál, který naznačuje, že současný hlavní kouč Antti Pennanen ztratil důvěru svých největších hvězd už dávno před příletem do Itálie. A má to i linku do NHL.
Podle zpráv finských médií, které potvrdily i zámořské zdroje, se elitní finští hráči z NHL v létě pokusili o převrat. Jejich cílem bylo odstranit Pennanena a na olympijskou střídačku dosadit nikoho jiného než strůjce úspěchů Floridy Panthers, Paula Mauriceho.
Důvodem této revolty byly mizerné výsledky týmu pod Pennanenovým vedením, především poslední místo na Turnaji čtyř národů a vypadnutí ve čtvrtfinále loňského mistrovství světa. Hráči jako Barkov, Lundell či Mikkola, kteří pod Mauricem na Floridě vyhráli dva Stanley Cupy v řadě, údajně cítili, že pod současným finským systémem se jejich potenciál v Miláně utopí v nejistotě.
Maurice, který v Itálii nekoučuje žádný tým, prý nebyl proti, ale generální manažer Jere Lehtinen odmítl jednat. V Miláně teď Lehtinen tyto informace označil za „nekonkrétní spekulace“, čímž jen přilil olej do ohně.
Paradoxem celého skandálu je fakt, že i přes tuto vnitřní krizi a úvodní prohru se Slovenskem (1:4), vypadá finský stroj v posledních dnech neuvěřitelně namazaně. Po výhře nad Švédskem si Finové dnes smlsli na Itálii, které nasázeli 11 gólů a vytvořili olympijský rekord v počtu střel na branku (62). Přestože kapitán Mikko Rantanen popírá, že by o nějakém „plánu Maurice“ věděl, atmosféra kolem týmu zůstává napjatá.
Pennanen sice dostal od svazu důvěru až do roku 2027, ale v Miláně se teď hraje v podstatě o jeho přežití; jakékoliv zaváhání v nadcházejícím play-off totiž okamžitě oživí hlasy volající po jeho hlavě.
