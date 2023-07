Příběh Rodriguese píše další kapitoly. Tentokrát na Floridě

Kariéra Evana Rodriguese? Pořádná horská dráha. Před minulou sezonou svou hodnotu přecenil. Spekuloval tak dlouho, až smlouvu podepsal těsně před novým ročníkem. Letos se tomu chtěl vyhnout, od Floridy dostal balík.

Devětadvacetiletý útočník odehrál většinu své kariéry v rámci krátkodobých smluv. Tentokrát chtěl najít stabilitu, ale bez toho, aby musel obětovat svůj hlavní cíl – šanci vyhrát Stanley Cup. S manželkou a dvěma malými chlapci chtěl také najít pěkné místo, kde by se mohl usadit.

Když se podíval na Floridu Panthers, uviděl tým, který mu mohl nabídnout téměř vše, co chtěl.

„Bylo to místo, o kterém jsem si myslel, že mi dokonale vyhovuje,“ řekl Rodrigues,. „Byly tu i jiné týmy, které se o mě zajímaly, ale Florida splňuje všechny podmínky. Je to místo, které nás opravdu nadchlo a kam moje rodina opravdu chtěla jít. Jsme opravdu nadšení. Už se nemůžu dočkat, až tam přijedu. Je to skvělý tým a skvělé město. Je to tým, který bude bojovat o Stanley Cup, a to je nejdůležitější.“

Poté, co byl Anthony Duclair v sobotu vyměněn za San Jose Sharks, se mezi útočníky Floridy uvolnilo místo. To zaplnil Rodrigues, jenž podepsal na čtyři roky a 12 milionů dolarů.

V posledních dvou sezónách zaznamenal Rodrigues vzestup své produktivity a po 43bodovém tažení v Pittsburghu v sezoně 2021/22 přidal v uplynulé sezóně v Coloradu 16 gólů a 23 asistencí v 69 zápasech. Během posledních dvou sezón také vyprodukoval 10 bodů ve 14 zápasech play off.

„Jsem kluk, který rád hraje rychle, jsem pořádně nebezpečný při napadání,“ dodal Rodrigues. „Velkou součástí mé hry je soutěživost. Je to něco, co dělám od chvíle, kdy jsem se dostal do NHL. I když se mi nedaří, pokud do toho dávám sto procent, zbytek se postará sám o sebe.“

Rodrigues, bývalý spoluhráč Sama Reinharta i Brandona Montoura během jejich společného působení v Buffalu, se podle svých slov těší, že se před začátkem sezony znovu setká s některými známými tvářemi a zároveň pozná spoustu nových.

Poté, co sledoval, jak Panthers chyběla pouhá tři vítězství k zisku Stanley Cupu, se nyní nemůže dočkat, až se tým vrátí do play off.

„Vždycky se rádi připojíte k týmu, který se uchází o Stanley Cup,“ těší se Rodrigues. „Teď k tomu měli samozřejmě hodně blízko. Doufám, že to dotáhneme.“

