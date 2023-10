Přijde konečně průlom? Play off mě neskutečně motivuje, říká Kaprizov

Kirill Kaprizov je oporou Minnesoty. Zatím se však ukázal primárně v základní části, na větší úspěch v play off čeká, stejně jako jeho klub. Ruský útočník se ještě nedostal do druhého kola vyřazovací části. A pochopitelně to chce změnit.

„Zůstávám v klidu, ale také jsem nesmírně motivovaný, nesmírně hladový, hoří to ve mně,“ řekl Kaprizov. „Každý rok se člověk učí ze svých chyb. Berete prohry a učíte se z nich. Snažíte se zlepšit.“

Wild v minulé sezoně v prvním kole vedli nad Dallasem 2:1 na zápasy, ale pak prohráli tři utkání za sebou a bylo po nadějích. On také extra nepomohl, a to primárně kvůli zdraví. Kaprizov byl zraněný a vrátil se až dva zápasy před play off, zranění mu tak nedovolilo být stoprocentní.

Kaprizov byl nejlepším střelcem Minnesoty v každé ze svých prvních tří sezon v NHL, vina tedy rozhodně nejde za ním. Dohromady má ve 203 zápasech 234 bodů (114 gólů, 120 asistencí).

„Těžko by mohl být lepší,“ řekl Ryan Hartman, Kaprizovův spoluhráč. „Jeho výkony mají opravdu hodně úrovní. Není to typický střelec, který je líný a jen si tak nějak najde přihrávku. Bojuje, dostává se do předbrankového prostoru, je tvrdý. Je také velmi těžké ho připravit o puk. Všichni cítíme frustraci z toho, jak skončila minulá sezona, zvlášť když vidíte, že takový kluk dělá všechno, co je v jeho silách.“

Trenér Dean Evason souhlasil. „Všichni jsme byli zklamaní z toho, v jaké fázi sezony se zranil,“ prohlásil.

Evason se už také dostává pod tlak. Pod křídly má však jednoho z nejlepších hokejistů v lize, který by klidně mohl tým dotáhnout velmi daleko.

„Nejsem velkým příznivcem odhadování nebo stanovování cílů,“ dodal Rus. „Budu dělat to nejlepší, co umím, a to samé budu čekat od týmu. Cílem je samozřejmě dostat se do play off a aby se nám v něm dařilo.“

