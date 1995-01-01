Přijde, nepřijde? Týmy v NHL netuší, jak jsou na tom s Girouxem

4. července 17:00David Zlomek
Pátek přinesl do kanceláří klubů NHL nevídané napětí a postaral se o to veterán Claude Giroux. Kolem elitního útočníka, který naposledy oblékal dres Ottawy, se totiž během několika hodin vyrojily natolik protichůdné zprávy, že nikdo v zámoří momentálně nedokáže s jistotou říct, kde bude hokejová legenda v příští sezoně hrát. Ve hře je jak velkolepý návrat domů, tak útok na Stanley Cup s největšími hvězdami ligy.
Informační chaos odstartoval novinář David Pagnotta, který s velkou pompou oznámil, že Giroux se jako nechráněný volný hráč vrací do Philadelphie Flyers. Pro klub, kde útočník strávil 14 sezon a deset let nosil kapitánské „C“, by to byl symbolický návrat. Zpráva okamžitě zaplavila sociální sítě s tím, že Giroux dostane šanci ukončit kariéru v oranžovo-černém dresu.
Jenže krátce poté přišlo zásadní zpochybnění od Bruce Garriocha, reportéra, který detailně pokrývá dění v Ottavě. Ten na základě svých zdrojů uvedl, že Giroux žádné konečné rozhodnutí neučinil a Flyers jsou pouze jedním z týmů ve hře. Do toho všeho Philadelphia hodila navíc bombu s Leem Carlssonem.
K tomu se přidal fakt, že samotný Pagnotta ještě pár hodin před svým rezolutním prohlášením tvrdil, že Philadelphia je ze hry venku a Giroux vážně zvažuje přesun do Edmontonu.
Oilers disponují volným prostorem pod platovým stropem a pro Girouxe by vidina spojení sil s Connorem McDavidem v honbě za chybějícím prstenem šampiona mohla být obrovským lákadlem. Pro Edmonton by navíc veterán s nejlepší úspěšností na vhazování v celé NHL (63,1 %) představoval ideální posilu.
Do celého dramatu navíc vstupuje Ottawa Senators, která kvůli Girouxovi paralyzovala své kroky na trhu s volnými hráči. Generální manažer Steve Staios přiznal, že klub stál v úvodních dnech na vedlejší koleji záměrně, protože na Girouxe stále čeká a drží mu volné místo v sestavě. Senators přitom nabízeli své ikoně prodloužení smlouvy už před uzávěrkou přestupů, ale hráč se rozhodl otestovat trh.
Zda nakonec zvítězí nostalgie a Giroux podepíše ve Philadelphii, touha po poháru v Edmontonu, nebo loajalita k rodnému kraji v Ottavě, zůstává tajenkou. V tuto chvíli je jisté jediné, manažeři tří klubů čekají u telefonů a nikdo z nich netuší, jak celá tajenka dopadne.