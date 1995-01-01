Přijde velká posila? Senators po odchodu Tkachuka vyhlíží střelce

26. července 11:00David Zlomek
Ottawa Senators vstupují do přípravy na novou sezonu s jasným cílem: odčinit jarní hořkost z play-off, kde vyletěli hned v prvním kole po hladké sérii 0:4 s pozdějšími šampióny z Caroliny. Generální manažer Steve Staios je sice s dosavadní letní prací spokojený, v rozhovoru pro rozhlasovou stanici TSN ale přiznal, že by v kádru rád přivítal ještě jednoho čistokrevného střelce.
Definujícím momentem letošního léta v Ottawě byla jednoznačně výměna kapitána Bradyho Tkachuka do Floridy Panthers. Získanou devátou volbu v draftu vedení obratem poslalo do San Jose za švédského šikulu Williama Eklunda. Mimo to Senators přivedli zkušeného Andreho Burakovského z Chicaga a podepsali nové smlouvy s veterány včetně Claudea Girouxe, či Nicka Cousinse.
Zajímavá jména, ale Staios vidí v ofenzivě stále prostor pro zlepšení. „S prací, kterou jsme přes léto odvedli, jsme spokojení,“ uvedl Staios. „V minulém ročníku jsme byli osmí v počtu vstřelených gólů v celé lize. Ale máme v týmu ryzího, čistokrevného snajpra? Toho bychom ještě moc rádi přivedli.“
Senators mají aktuálně pod platovým stropem volných ještě zhruba pět milionů dolarů. Klíčové jádro týmu je podepsané dlouhodobě, výjimkou jsou útočník Drake Batherson a ruský bek Artěm Zub, kterým vyprší kontrakty příští léto. Staios potvrdil, že s oběma hráči už probíhají jednání o prodloužení.
Kromě případných posil z trhu Staios hodně spoléhá na vnitřní sílu a růst hráčů ze současné soupisky. Větší roli v sestavě by měli dostat například Fabian Zetterlund (loni 17 gólů a 33 bodů při průměrném čase na ledě pod 13 minut) nebo jarní posila Warren Foegele.
„Přímo uvnitř naší organizace máme hráče, kteří mají na to, aby se v sestavě posunuli výš a převzali větší zodpovědnost,“ uzavřel optimisticky šéf ottawského klubu.