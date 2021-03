Přijde vyhazov? Nebojím se, hlásí Tortorella

V Columbusu to poslední dobou vázne. Matné výkony byly nějakou dobu “překřičeny“ aférou s Duboisem a jeho následnou výměnou. Po pěti prohrách v řadě je ale situace mnohem horší. Odnese to trenér John Tortorella?

Columbus Blue Jackets jsou zatím v tabulce Centrální divize na pátém místě, což není žádná tragédie. Tou je ale forma z posledních dní. Pět proher v řadě a pouze dva vstřelené góly v posledních třech zápasech.

„O to se nikdy nebojím,“ řekl Tortorella na téma vyhazov. „Dělám svou práci nejlépe, jak umím. Pokud o mně chtějí lidé rozhodovat, ať to dělají. Prostě se o to nestarám. Starám se o sebe a o to, abych dělal svou práci nejlépe, jak to jde.“

Zkušený trenér, který se objevil například i v Tampě Bay či Vancouveru, působí na lavičce Blue Jackets šestou sezonou. Co se týče zápasů, má pozitivní bilanci 217 vyhraných, 149 prohraných a 47krát odešel s bodem.

Spíše než těmito čísly ale dokázal zaujmout v play off. Ve všech kompletních sezonách, které v Columbusu odtrénoval, do něj dokázal postoupit a také byl v roce 2019 u první vyhrané série v historii klubu, když Blue Jackets ve čtyřech zápasech šokovali Tampu.

Objevuje se tak mnoho hlasů, které říkají, že Columbus je mnohem úspěšnější, než by měl být, a to právě díky Tortorellovi. To už ale necháme na každém z vás. Faktem je, že atmosféra kolem týmu je v posledních týmech přinejmenším zvláštní. A to z části také kvůli němu.

Všechno to začalo, když posadil Pierre-Luca Duboise na lavičku v první třetině v zápase proti Tampě ke konci ledna. Nutno dodat, že Duboisův přístup ke hře byl tou dobou daleko od požadovaného standardu.

„Řekl jsem několikrát, že takové rozhodnutí nedělám já, ale hráč. Ten mi na ledě ukáže, jestli si hrát zaslouží, nebo ne,“ řekl tehdy.

Když pak místo Duboise přišel Laine, nebylo to o moc lepší. Fin byl posazen již ve čtvrtém zápase. Kolovaly spekulace, že spíše než o záležitosti výkonu na ledě, šlo o Laineho chování vůči lavičce.

Tortorella je jednoduše svůj. Uvidíme, zda se mu tento přístup vyplatí. Po sezoně mu totiž končí smlouva a na nabídku na novou stále čeká. Současná forma mančaftu mu rozhodně nepomáhá.

