Přijde zlepšení? Nemusím nic dokazovat, myslí si Laine

O velkém talentu Patrika Laineho není třeba diskutovat. Je však otázkou, zda jej využívá naplno. Spousta fanoušků by se shodla na tom, že spíše ne. Finský bombarďák mohl prokázat své schopnosti na nové adrese, avšak v Columbusu dvakrát nezabodoval. I tak si ale myslí, že nikomu nemusí nic dokazovat.

„Nemyslím si, že bych měl komukoliv co dokazovat,“ řekl novinářům po prvním dni tréninkového kempu. „Řekl bych, že už jsem ukázal, že jsem schopný dávat čtyřicet gólů za sezonu. To tu nemůže říct každý. Mně se to už povedlo, takže si nemyslím, že jsem v pozici, ve které bych měl cokoliv dokazovat.“

Finský střelec vlétl do NHL jako uragán. V prvních dvou sezonách nasázel 36 a 44 branek. Pak ale přišel mírný sešup v podobě 30 a 28 gólů. Jistě, co by za tato čísla dali jiní hráči v lize, jenomže tady šlo spíše o předvedené výkony.

Poslední ročník pak byl kapitolou sám o sobě. Krátce po začátku sezony byl Laine vyměněn do Columbusu, kde vstřelil deset branek v pětačtyřiceti utkáních. Zarážející však byla jeho statistika +/-, jež se zastavila na čísle -29. Několikrát byl dokonce vyřazen ze sestavy.

„Závěr sezony neměl nejlepší, ale řekl nám, že to hodil za hlavu,“ uvedl Brad Larsen, nový lodivod Blue Jackets. „Očekávám od něj lepší start do sezony i celý ročník, ale to se netýká jenom Patrika.“

Sice se to netýká jenom Laineho, ale právě od něj Columbus potřebuje, aby své výkony vyšrouboval co nejvýše. Pokud se tak stane, bude z Modrokabátníků úplně jiný tým.

„Když jsem po minulé sezoně uklidil výstroj, chtěl jsem se dát dohromady a dívat se jen před sebe,“ pokračoval Laine. „Byla to těžká sezona, ale už s tím nic neudělám. Každý sportovec si tím projde, byla by nuda hrát pořád stejně. Občas zkrátka přijde špatná forma či horší sezona. Teď snad budu mít více než 82 příležitostí na to, abych zahrál dobře. Už se nemůžu dočkat!“

Jedním z faktorů, který by mohl Lainemu pomoci, je příchod Jakuba Voráčka. O něm je známo, že je prvotřídním nahrávačem, Finovi by tak mohl skvěle nabíjet.

„Nemám žádný cíl, pokud jde o vstřelené góly. Prostě jich chci dát co nejvíc,“ zmínil Laine. „Rozhodně chci být lepší než loni. Upřímně, nebude to tak těžké, loni jsem hrál fakt špatně.“

