Příliš brzo na soudy? V zámoří vybrali pět nejhorších kontraktů léta

Podpisy na smlouvách možná ještě ani neuschnuly a už se začíná spekulovat, kdo to s penězi možná přehnal. Letošní trh byl slabší, hvězdy jako Mitch Marner nebo Brock Boeser se na něj ani nedostaly, a tak se rozjela dražba o hráče druhé a třetí vlny. Výsledek? Několik podepsaných smluv, které se klubům můžou rychle vrátit jako bumerang. Pětici takových kontraktů vybral portál The Hockey News.

Boston Bruins si například vyhlédli Tannera Jeannota a podepsali s ním pětiletý kontrakt s ročním platem 3,4 milionu dolarů. Ještě před pár lety měl Jeannot slibně nakročeno k solidnímu renomé, ale od té doby šla jeho výkonnost dolů.

V Los Angeles sice přidal důraz a vedl tým v hitech, ale zranění ho vyřadilo ze hry ještě před koncem základní části. Boston v něm vidí prvek „floridského modelu“, ale místo výhody očekávají experti a fanoušci spíše brzké vyplacení ze smlouvy.

V New Jersey zvolili podobně riskantní cestu s Connorem Brownem. Čtyři roky a tři miliony ročně pro hráče, který loni fungoval převážně jako čtvrtý útočník a teprve v play-off ukázal náznak produktivity, působí jako nadměrné ocenění. Po těžkém zranění kolene a dvou sezonách, kdy spíše přežíval, se těžko hledá logika v tak dlouhé smlouvě pro hráče do spodních lajn.

Los Angeles Kings se během jediného dne upsali hned několika jménům – mezi nimi i obránci Codymu Cecimu. Čtyřletý kontrakt s průměrným platem 4,5 milionu zvedl mnoha lidem obočí. Ceci je obránce, který v ideálním světě hraje třetí pár, ne hlavní minuty. V LA však bude stát ve stínu Doughtyho i Clarka a nebude jednoduché jeho plat obhájit. Vzhledem k tomu, že trh postrádal praváky v obraně, měl Ceci výhodu, ale čtyři roky zůstávají velkým otazníkem.

V podobném duchu se nesla i čtyřletá smlouva Ryana Lindgrena v Seattlu. Obránce s reputací tvrdého muže si za roky po boku Adama Foxe v New Yorku odnesl spoustu šrámů. Rangers se rozhodli neinvestovat do jeho budoucnosti, obávali se opotřebení, nicméně Kraken je ochoten to risknout. Přitom Lindgren za celou kariéru nepřekonal hranici 20 bodů za sezonu.

Největší smlouvu z této pětice podepsal Ivan Provorov v Columbusu – sedm let, 8,5 milionu ročně. Je to spolehlivý zadák, který zvládne velké zatížení a dlouhodobě drží své bodové standardy kolem 35 bodů za sezonu. Ale Blue Jackets si ho cenili více než třeba Rangers Gavrikova, který podepsal za 7 milionů. Vzhledem k tomu, že Columbus není destinace, kam se hráči hrnou, musel GM Don Waddell přihodit. Otázka je, jestli ne příliš moc.

