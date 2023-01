Prima debut pod tátovým trenérem! Reichel je zpátky, coby žolík rozjel vítěznou akci

Osm bodů v pětadvaceti zápasech. To je bilance, co vás napoprvé neomráčí. Obzvlášť když se dodá, že Kristian Reichel zapsal tato čísla na farmě. Jenže český forvard je mezi mantinely mnohem platnější, než by napovídala jedna, byť ta nejsledovanější statistika. Ostatně to byl právě syn hokejové legendy, kdo se v závěru roku 2022 od Winnipegu dočkal povolání do NHL. A hned se blýskl!

Ví, že se z něj nespíš nikdy nevyklube ofenzivní superstar.

Že jeho role bude v zámoří zpravidla skromnější.

Reichela to ale ani v nejmenším nermoutí. Zarputile se rve o každou minutu v kanadsko-americké profilize, která vždycky byla jeho snem a cílem. Souhlasí s nikterak přepychovými podmínkami, je vděčný za šanci se o NHL bít.

Pracuje na všech aspektech hry, soustředí se na bránění, za životní zážitky považuje to, jak krotil světová esa Ovečkina, MacKinnona či McDavida. Ukazuje pozoruhodnou poctivost k tréninku i ke hře.

Ostatně i za velkou louží po jeho povolání nahoru – prvním v této sezoně – psali: "Je to hráč, co přistupuje k defenzívě zodpovědně." I díky skvělému čtení hry. Když si k tomu přičtete šikovné ruce i pohotovou střelu, vyjde vám, že Reichel je žolíkem.

Dovede příkladně odehrát zápas ve čtvrté lajně: rozdat pár hitů, znepříjemnit život soupeři a bojovat o puk, jako by by byl ten poslední na světě. Zároveň s ním lze zároveň doplnit jakákoliv jiná formace. Jako postupka v kanastě.

Nejdřív Černý Petr, pak žolík

Přesně tak Reichel zafungoval v silvestrovské partii Winnipegu s Edmontonem.

Proti Olejářům začínal v "checking line" vedle Davida Gustafssona s Jansenem Harkinsem, v průběhu duelu ovšem trenér Rick Bowness přesunul litvínovského rodáka do první brázdy ke Kyleu Connoru a Pierru-Lucu Duboisovi.

"Vyplatilo se," s potěšením vyťukal na sociální sítě Scott Billeck, který dlouhodobě pokrývá dění u Jets. Reichel totiž svou přihrávkou vybídl ke střele Neala Pionka, jehož ránu pak tečoval Connor a mistrně ji přetavil ve vítězný gól.

První zápas od podpisu dvouleté dvoucestné smlouvy, první bod! Bravo!

Že to zaváním dvojím metrem? Ale kdepak, Reichel obstál při sezónní premiéře ve vícero směrech.

Ona asistence byla jen třešničkou na dortu, zaujal i čilým pohybem, důrazem (včetně jednoho hitu) a vzornými návraty s protivníky. Odehrál solidních 11 minut. Chuť do hokeje z něj tryskala.

Bowness musel být spokojený.

Reichela ihned po povolání nepostavil, proti vancouverským Canucks zbyl na čtyřiadvacetiletého Čecha Černý Petr. Den na to už mu Bowness, který kdysi vedl i tátu Roberta, příležitost dal. A žolík zafungoval bezchybně.

Reichel přidal do sbírky svůj 14. start mezi elitou, potřetí bodoval (1+2) a hlavně ukázal, že se na nejblyštivější scéně hokejového světa neztratí. Třeba podle analytických údajů vynikal a měl báječný vliv na spoluhráče. Na hru celé řady.

Ať už to zrovna byla čtvrtá, nebo první. Jen tak dál!

