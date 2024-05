Případ Saros: V zimě měl odejít, teď mu Predators chystají miliony

V zimě a před uzávěrkou přestupů to bylo velké téma. Juuse Saros, gólman Nashvillu, měl být vyměněn. A když ne tehdy, tak v létě. Predators se ale vzepřeli předpokladům a dostali se do play off, kde hodně zlobili Vancouver. I díky Sarosovi.

Není tak překvapením, že generální manažer Nashvillu Predators Barry Trotz uvedl, že se v létě bude s gólmanem bavit o nové smlouvě.

Devětadvacetiletému Sarosovi zbývá rok do konce čtyřleté smlouvy na 20 milionů. Prodloužení smlouvy tedy může podepsat 1. července.

"Budeme jednat," potvrdil Trotz. "Jsem si jistý, že to nebude definitivně oznámeno 1. července. Myslím, že to bude delší proces s jeho zástupci. Ale jedno vím jistě: Saros tu chce být a je toho velkou součástí. Chtěl bych, aby tu byl, takže budeme tvrdě pracovat na tom, abychom s ním došli k dohodě."

Saros souhlasil s Trotzem a prohlásil, že chce zůstat u Predators až do konce své kariéry.

"Je to skvělé město," řekl. "Máme neuvěřitelné fanoušky a myslím, že i jako organizace jsme letos udělali dobrý krok. Věřím v tuto organizaci, takže bych samozřejmě rád podepsal."

Saros, kterého si Predators vybrali ve čtvrtém kole draftu 2013, má v 350 zápasech bilanci 182-119-32 s průměrem 2,63 gólu na zápas, úspěšností zákroků 91,7 % a 23 čistých kont. Patří mezi nejlepší gólmany ligy, a to dlouhodobě.

Nebylo tedy divu, že i přes letošní slabší první polovinu sezony sám Saros prohlásil, že na nejistotu ohledně své budoucnosti v týmu myslel. "Některé dny na to člověk myslí trochu víc a některé dny zase tolik ne," řekl Saros. "Je to prostě součást práce."

Kapitán Predators Roman Josi dobře ví, že obchodní stránka NHL někdy dokáže věci zkomplikovat, ale prohlásil, že si se Sarosovou situací ohledně smlouvy nedělá příliš velké starosti.

"To je jedna z věcí, kterou se podle mě jako hráč naučíte, že nikdy nevíte, co se stane," dodal Josi. "Jediné, co vím, je, že on je náš nejlepší hráč. Je to jeden z nejlepších brankářů na světě. Letos byl neuvěřitelný. Je to úžasný brankář a také úžasný spoluhráč. Myslím, že se bude jen zlepšovat a zlepšovat."

Určitě tak vyvstane otázka, co budou Predators dělat s konkurentem Yaroslavem Askarovem, celkovou jedenáctkou draftu 2020. Jednadvacetiletý gólman strávil většinu sezony v AHL. Také se ale objevil ve dvou zápasech za Nashville. Pozice dvojky za Sarosem mu ale jistě bude málo.

