Příprava: 124 trestných minut v Ottawě, Jeník se dvakrát popral

1. října 7:36Radim Sochor
Na dnešním programu přípravy bylo osm utkání. Pojďme si je všechny zrekapitulovat.
Jan Jeník se dnes stihl dvakrát poprat. A vybral si těžký oříšek, dvakrát si to rozdal s Xhekajem a dvakrát padl. V zápase bylo uděleno hned 124 trestných minut.
Jayden Struble caught Jan Jenik with a a cross-check to the chin, Zack MacEwen got involved, Arber Xhekaj gave him the business, and then Struble dropped Jenik in a scrap...
— Gino Hard (@GinoHard_) October 1, 2025
And all this coming during a stoppage after another scrap ???????????? pic.twitter.com/o2cF4FToOv
Florian Xhekaj and Jan Jenik were chuckin’ em ???? pic.twitter.com/lBE8KYPhW5
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 1, 2025
Radek Faksa v noci jako jediný CZ/SK střelec. Těsně před koncem druhé třetiny poslal Stars do vedení 3:2.
Stars respond! It’s Radek Faksa against his old team!! Stars lead again 3-2 pic.twitter.com/AIvGchGhAq
— BleedGreenBlog (@BleedGreen_Blog) October 1, 2025
Columbus Blue Jackets - Washington Capitals
3:4 (0:2, 2:2, 1:0)
Branky a nahrávky
28. Jenner (Johnson, Werenski), 31. Jenner (Werenski, Fantilli), 53. Olivier (Severson, Sillinger) – 9. McMichael (Gucciardi, Wilson), 18. Cristall (McMichael, Chisholm), 31. Protas, 34. Wilson
Statistika
Střely na bránu: 38 – 23 | Přesilová hra: 2/4 – 1/1 | Trestné minuty: 9 – 25
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 58:04
Logan Thompson (WSH) – 34 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Boone Jenner (CBJ) 2+0
2. Logan Thompson (WSH) 34 zákroků
3. Connor McMichael (WSH) 1+1
Ottawa Senators – Montreal Canadiens
0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Branky a nahrávky
5. Kapanen (Newhook, Matheson), 27. Laine (Demidov, Gallagher), 29. Carrier (Gallagher, Newhook), 45. Hutson (Demidov, Dach), 50. Dach (Gallagher, Hutson).
Statistiky
Střely na bránu: 12 – 18 | Přesilová hra: 0/2 – 3/7 | Trestné minuty: 84 – 40
Kdo se postavil do brankoviště?
Leevi Meriläinen (OTT) – 13 zákroků, 5 OG, úspěšnost 72,2 %, odchytal 60:00
Jakub Dobeš (MTL) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Jane Jeník (OTT) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 10
Jakub Dobeš (MTL) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers
3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky
11. Bjorkstrand (Raddysh, Goncalves), 31. Geekie, 32. Pelletier (Crozier, Lilleberg) – 15. Entwistle (Skoog, Alscher), 43. McAllister (Skoog, Livingstone)
Statistiky:
Střely na bránu: 29 – 19 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonas Johansson (TBL) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:31
Brandon Bussi (FLA) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:50
Česká a slovenská stopa
Marek Alscher (FLA) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0
Mikuláš Hovorka (FLA) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2
Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights
4:2 (1:0, 0:2, 3:0)
Branky a nahrávky
11. Drury (Colton, Malinski), 42. Polin (Guščin, Middleton), 46. Colton (Drury), 60. Kiviranta (Megna) – 21. Holtz (Coghlan), 32. Fleming (Rondbjerg, Coghlan)
Statistika
Střely na bránu: 34 – 24 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Trent Miner (COL) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Carl Lindbom (VGK) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 58:18
Česká a slovenská stopa
Jakub Brabenec (VGK) – 0+0, -3 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:29
Jakub Demek (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 02:56
Tři hvězdy utkání
1. Ross Colton (COL) 1+1
2. Jack Drury (COL) 1+1
3. Joe Fleming (VGK) 1+1
Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings
1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
43. Dach (Foligno, Del Mastro) – 4. Compher (E. Söderblom), 10. Brandsegg-Nygård (Larkin, Sandin-Pellikka), 37. Raymond (Berggren)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 19 | Přesilová hra: 0/6 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 57:04
Cam Talbot (DET) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Colton Dach (CHI) 1+0
2. Michael Brandsegg-Nygård (DET) 1+0
3. J. T. Compher (DET) 1+0
Minnesota Wild - Winnipeg Jets
3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky
12. Boldy (Kaprizov, Middleton), 27. Kaprizov (Buium, Tarasenko), 35. Foligno – 6. Koepke, 21. Naměstnikov (Iafallo, Stanley)
Statistiky
Střely na bránu: 19 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Connor Hellebuyck (WPG) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 58:58
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:20
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) – 1+1
2. Matt Boldy (MIN) – 1+0
3. Marcus Foligno (MIN) – 1+0
St. Louis Blues – Dallas Stars
3:5 (1:2, 1:1, 1:2)
Branky a nahrávky
13. Holloway (Kyrou, Suter), 36. Broberg (Dvorský), 54. Holloway (Kyro, Kessel) – 5. Ljubuškin (Bichsel, Seguin), 6. Johnston (Heiskanen), 38. Faksa (Johnston, Seguin), 41. Seguin (Hryckowian, Duchene), 60. Robertson
Statistika
Střely na bránu: 24 – 30 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Joel Hofer (STL) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 58:57
Casey DeSmith (DAL) – 21 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:58
Radek Faksa (DAL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:13
Tři hvězdy utkání
1. Tyler Seguin (DAL) 1+2
2. Dylan Holloway (STL) 2+0
3. Wyatt Johnston (DAL) 1+1
Utah Mammoth - Los Angeles Kings
2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Branky a nahrávky
26. Hebig (But, Desimone), 28. But (Durzi) – 11. Kuzmenko (Malott, Clarke), 21. Andre Lee (Malott), 56. Ward (Guttman, Greentree)
Statistiky
Střely na bránu: 25 – 17 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 11 – 9
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %
Pheonix Copley (LAK) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %
Martin Chromiak (LAK) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.