Příprava: Draisaitl režíroval výhru Oilers čtyřmi body, Chytil třetí hvězdou utkání

29. září 7:20Jan Šlapáček
Příprava na nový ročník pokračovala pěti zápasy. Ten nejatraktivnější se odehrál v Edmontonu, který především zásluhou Leona Draisaitla porazil Vancouver 4:3.
Německý útočník Leon Draisaitl byl proti Vancouveru k nezastavení a bodově se podílel na všech čtyřech gólech, když dva sám vstřelil a u dvou asistoval. Zdárně mu sekundoval Connor McDavid, který měl kanadské body tři.
Čeští hokejisté v barvách Canucks se ale v zápase neztratili. Filip Hronek si připsal dvě asistence, Filip Chytil pak asistoval jednou a navíc byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.
Během noci si asistenci připsal i slovenský zadák Šimon Nemec.
Ottawa Senators - New Jersey Devils
2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
56. Halliday (Stützle, Cozens), 59. Lycksell.
Statistika
Střely na bránu: 32 – 14 | Přesilová hra: 1/3 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Georgij Romanov (NJD) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 58:48
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání – neoficiální
1. Georgi Romanov (NJD) – 30 zákroků
2. Stephen Halliday (OTT) – 1+0
3. Tim Stützle (OTT) – 0+0
New Jersey Devils - Washington Capitals
2:3sn. (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
36. Hischier (Hughes, Bratt), 56. Lachance (Hughes, Nemec) – 16. Clarke (Thomas, I. Protas), 26. Leonard (van Riemsdyk), rozh. náj. Cristall.
Statistiky
Střely na bránu: 22 – 21 | Přesilová hra: 1/5 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,8 %, odchytal 39:13
Nico Daws (NJD) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 25:00
Charlie Lindgren (WSH) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:45
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:26
Matyáš Melovský (NJD) – 0+0, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 8:49
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 25:54
Tři hvězdy utkání
1. Shane Lachance (NJD) – 1+0
2. Nico Hischier (NJD) – 1+0
3. Jack Hughes (NJD) – 0+2
Minnesota Wild - Chicago Blackhawks
1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
31. Haight (Pitlick, Lambos) – 10. Nazar (Teravainen, Bertuzzi), 22. Nazar (Bertuzzi, Rinzel), 48. Donato (Bedard, Kaiser), 60. Nazar (Teravainen, Kaiser).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 58:10
Drew Commesso (CHI) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:16
David Špaček (MIN) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54
Tři hvězdy utkání
1. Frank Nazar (CHI) - 3+0
2. Tyler Bertuzzi (CHI) - 0+2
3. Hunter Haight (MIN) - 1+0
Carolina Hurricanes - Nashville Predators
4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
8. Unger Sorum (Robinson, Brind´Amour), 35. Nadeau (Blake, Jost), 56. Nadeau (Stankoven, Blake), 58. Legaut – 7. Carr (Gambrell, O´Hara), 57. O´Hara (L´Heureux, Oz. Wiesblatt).
Statistiky
Střely na bránu: 36 – 20 | Přesilová hra: 1/5 – 0/6 | Trestné minuty: 17 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Cayden Primeau (CAR) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00
Justus Annunen (NSH) – 32 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:17
Česká a slovenská stopa
Dominik Badinka (CAR) – 0+0, +2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:22
Tři hvězdy utkání
1. Bradly Nadeau (CAR) – 2+0
2. Jackson Blake (CAR) – 0+2
3. Felix Unger Sorum (CAR) – 1+0
Edmonton Oilers - Vancouver Canucks
4:3 (2:0, 1:0, 1:3)
Branky a nahrávky
2. McDavid (Draisaitl, Frederic), 12. Frederic (McDavid, Draisaitl), 37. Draisaitl (Bouchard, Nugent-Hopkins), 50. Draisaitl (McDavid) – 44. Raty, 45. Cootes (Hronek, Forbort), 57. Lekkermäki (Chytil, Hronek).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (EDM) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 60:00
Thatcher Demko (VAN) – 20 zákroků, 4 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 56:18
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:24
Filip Hronek (VAN) – 0+2, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 27:10
Filip Chytil (VAN) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 18:51
Tři hvězdy utkání
1. Leon Draisaitl (EDM) - 2+2
2. Connor McDavid (EDM) - 1+2
3. Filip Chytil (VAN) - 0+1
