Příprava: Gudas a Regenda skórovali, Boston padl s Flyers

30. září 7:07Radim Sochor
Dalších šest přípravných utkání je za námi a sezóna se blíží bleskovou rychlostí. Pojďme si dnešní duely zrekapitulovat.
Jack Studnicka otevřel proti Canes skóre v 56. vteřině zápasu. Ten nakonec dospěl až do prodloužení a v něm hned po jeho začátku znovu skóroval Studnicka, tentokrát mu stačilo pouhých 28 vteřin.
Radko Gudas a Pavol Regenda si v zápase mezi Ducks a Sharks připsali po jednom gólu, vítězně z tohoto duelu nakonec vzešel Anaheim.
???? Butcher ????
— Anaheim Ducks (@AnaheimDucks) September 30, 2025
Gudas goes top corner!
It's 2-0! #FlyTogether pic.twitter.com/LwEAZhj7PT
On second glance, Pavol Regenda puts us on the board ???? pic.twitter.com/ttjMxX2kXY
— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) September 30, 2025
Boston doma nestačil na Philadelphii a prohrál po nájezdech. Dovednostní disciplínu si vyzkoušeli Pastrňák se Zachou, ale ani jeden z nich nebyl úspěšný.
Florida Panthers - Carolina Hurricanes
4:3pp (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
1. Studnicka (Samoskevich, Boqvist), 30. Vilmanis (Foote), 49. Chorske (Harpur), 61. Studnicka (Petry, Samoskevich) – 35. Smith, 38. Nikišin (Robidas, Kylington), 53. Robidas (Nadeau, Nikišin)
Statistika
Střely na bránu: 37 – 19 | Přesilová hra: 1/5 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 11 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 30:03
Cooper Black (FLA) – 5 zákroků, 3 OG, úspěšnost 62,5 %, odchytal 30:25
Frederik Andersen (CAR) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 40:00
Nikita Quapp (CAR) – 15 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 20:28
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Jack Studnicka (FLA) 2+0
2. Sergej Bobrovskij (FLA) 11 zákroků
3. Sandis Vilmanis (FLA) 1+0
Boston Bruins - Philadelphia Flyers
2:3sn. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
37. Kuraly (Pastrňák, Jeannot), 52. Geekie (E. Lindholm) – 34. Cates (Foerster, Brink), 40. Abols (Gendron), rozh. náj. Brink
Statistiky
Střely na bránu: 15 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 65:00
Daniel Vladař (PHI) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 64:55
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 19:35
Pavel Zacha (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:09
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:14
Daniel Vladař (PHI) – 13 zákroků, 2 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 64:55
Tři hvězdy utkání
1. Bobby Brink (PHI) – 0+1
2. Morgan Geekie (BOS) – 1+0
3. Sean Kuraly (BOS) – 1+0
Detroit Red Wings - Pittsburgh Penguins
1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
57. Shine (Mitchell) – 4. Kindel (Shea, Hayes), 25. Novak (Hallander, Tomasino)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 56:48
Tristan Jarry (PIT) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti
Tři hvězdy utkání
1. Thomas Novak (PIT) – 1+0
2. Dominik Shine (DET) – 1+0
3. Ben Kindel (PIT) – 1+0
New York Islanders - New York Rangers
2:3pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Branky a nahrávky
22. Duclair (Barzal), 52. DeAngelo (Palmieri, Duclair) – 6. Pärssinen (Cuylle, Mackey), 24. Cuylle (Mackey, Perreault), 62. Laba (Perreault, Schneider)
Statistiky
Střely na bránu: 32 – 19 | Přesilová hra: 0/2 – 0/0 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 60:42
Igor Šesťorkin (NYR) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 40:00
Dylan Garand (NYR) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 21:01
Česká a slovenská stopa
David Rittich (NYI) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 60:42
Tři hvězdy utkání
1. Will Cuylle (NYR) – 1+1
2. Anthony Duclair (NYI) – 1+1
3. Noah Laba (NYR) – 1+0
Anaheim Ducks - San Jose Sharks
3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
Branky a nahrávky
27. Gauthier, 28. Gudas (Colangelo, Něstěrenko), 30. Vatrano (Hinds, Strome) – 34. Regenda (Muchamaduliin, Wahlström), 56. Gaudette (Bowers).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 24 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 14 – 14
Kdo se postavil do brankoviště?
Ville Husso (ANA) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 60:00
Jakub Škarek (SJS) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 29:13
Gabriel Carriere (SJS) – 14 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 28:14
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 1+0, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:28
Pavol Regenda (SJS) 1+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 15:57
Jakub Škarek (SJS) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,3 %, odchytal 29:13
Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) 0+0
2. Mikael Granlund (ANA) 0+0
3. Jackson LaCombe (ANA) 0+0
Seattle Kraken - Calgary Flames
1:2sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)
Branky a nahrávky
23. Catton (Beniers, Nyman) – 32. Gridin (Solovjov, Frost), rozh. náj. Gridin
Statistika
Střely na bránu: 36 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Phillip Grubauer (SEA) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 65:00
Dustin Wolf (CGY) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 64:46
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:12
Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 4, čas na ledě 13:42
Samuel Honzek (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:46
Tři hvězdy utkání
1. Matvej Gridin (CGY) 1+0
2. Berkly Catton (SEA) 1+0
3. Phillip Grubauer (SEA) 20 zákroků
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.