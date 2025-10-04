Příprava: Kulich proti Penguins dvougólový! Klapka zapsal dvě asistence

4. října 7:44Jan Šlapáček
Přípravné období je téměř u konce. Ve skvělé formě se ukázal Jiří Kulich, který se dokázal na ledě Pittsburghu prosadit hned dvakrát. Dvě asistence si v noci připsal Adam Klapka.
Útočník Jiří Kulich dostal na ledě Penguins od trenéra téměř šestnáct minut herního času, které dokázal využít na maximum. Český střelec ukázal své kvality a hned dvakrát rozradostnil fanoušky Sabres. Buffalo nakonec slibně rozehraný zápas nedotáhlo do vítězného konce a prohrálo v prodloužení.
Dva body si v noci připsal i útočník Adam Klapka, který naopak dvakrát asistoval. Ani tyhle české body nepomohly k vítězství, Calgary doma podlehlo Winnipegu 4:5 po samostatných nájezdech. S jedním kanadským bodem pak skončili Filip Hronek a David Tomášek.
Skvělou noc zažil slovenský útočník Pavol Regenda, který asistoval u všech čtyř gólů San Jose.
Pittsburgh Penguins - Buffalo Sabres
5:4pp. (1:0, 1:4, 2:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
9. Tomasino (Kindel), 34. Brunicke (Dewar, Hallander), 47. Rakell (Malkin, Letang), 54. Crosby (Rakell, Karlsson), 61. Crosby (Karlsson) – 24. Thompson (Norris), 28. Kulich (Tuch, Bryson), 31. Zucker (Byram, Thompson), 37. Kulich (Tuch, Krebs).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Tristan Jarry (PIT) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 30:17
Sergej Murašov (PIT) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 29:52
Alex Lyon (BUF) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 40:00
Alexandar Georgijev (BUF) – 14 zákroků, 3 OG, úspěšnost 82,4 %, odchytal 20:09
Česká a slovenská stopa
Jiří Kulich (BUF) – 2+0, +2 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:50
Tři hvězdy utkání
1. Sidney Crosby (PIT) - 1+1
2. Rickard Rakell (PIT) - 1+1
3. Jiří Kulich (BUF) - 2+0
Chicago Blackhawks - Minnesota Wild
2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Branky a nahrávky
7. Nazar (Bertuzzi, Teravainen), 11. Foligno (Rinzel, Allan) – 23. Tarasenko (Boldy, Buium), 30. Eriksson EK (Boldy, Buium), 39. Hartman (Kaprizov, Rossi).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 3/4 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Spencer Knight (CHI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:22
Filip Gustavsson (MIN) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Jiříček (MIN) – 0+0, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:52
Tři hvězdy utkání
1. Ryan Hartman (MIN) – 1+0
2. Joel Eriksson EK (MIN) – 1+0
3. Vladimir Tarasenko (MIN) – 1+0
Calgary Flames - Winnipeg Jets
4:5sn. (3:1, 1:1, 0:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
8. Kadri (Klapka, Farabee), 12. Gridin (Bahl), 18. Hanley (Weegar, Frost), 25. Kadri (Bahl, Klapka) – 16. Fleury (Pearson, Koepke), 27. Nyquist (Schenn, Perfetti), 44. Iafallo (Nyquist, Naměstnikov), 53. Ford (Stanley, Barron), rozh. náj. Pearson.
Statistika
Střely na bránu: 29 – 35 | Přesilová hra: 0/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 64:31
Connor Hellebuyck (WPG) – 25 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,2 %, odchytal 64:55
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+2, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 11:38
Tři hvězdy utkání
1. Nazem Kadri (CGY) – 2+0
2. Matvej Gridin (CGY) – 1+0
3. Gustav Nyquist (WPG) – 1+1
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers
3:2pp. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
20. Lekkerimäki (Cootes), 46. Lekkerimäki (Hughes, Garland), 62. Garland (Hronek, Hughes) – 34. Kapanen (Tomášek), 37. Draisaitl (Bouchard, McDavid).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 27 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Thatcher Demko (VAN) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 61:30
Calvin Pickard (EDM) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 61:30
Česká a slovenská stopa
Filip Chytil (VAN) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:55
Filip Hronek (VAN) – 0+1, +1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:50
David Tomášek (EDM) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:59
Tři hvězdy utkání
1. Jonathan Lekkerimäki (VAN) - 2+0
2. Leon Draisaitl (EDM) - 1+0
3. Thatcher Demko (VAN) - 25 zákroků
Vegas Golden Knights - San Jose Sharks
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky
48. Holtz (Korczak, Saad) – 2. Cardwell (Regenda), 37. Afanasjev (Regenda, Cardwell), 47. Regenda (Cardwel, Ostapchuk), 58. Cardwell (Regenda).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 20 | Přesilová hra: 0/4 – 1/3 | Trestné minuty: 15 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Adin Hill (VGK) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2 %, odchytal 59:20
Alex Nedeljkovic (SJS) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:38
Pavol Regenda (SJS) – 0+4, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:21
Tři hvězdy utkání
1. Ethan Cardwell (SJS) - 3+1
2. Pavol Regenda (SJS) - 0+4
3. Alexander Holtz (VGK) - 1+0
