Příprava: Palát skóroval proti Rangers! Vaněček první hvězdou utkání

3. října 7:20Jan Šlapáček
Hned ve dvou nočních zápasech se hlavní hvězdou utkání stali čeští hokejisté. Devils nasměroval k výhře gól Ondřeje Paláta, zatímco Utah vedl k úspěchu Vítek Vaněček.
New Jersey dokázalo uspět na ledě Rangers a vyhrálo po zodpovědném týmovém výkonu 3:1. Vítězný gól celého střetnutí si na své konto připsal Ondřej Palát, u jehož přesné trefy si druhou asistenci připsal slovenský obránce Šimon Nemec.
Při vítězství Utahu nad Los Angeles byl v hlavní roli Vítek Vaněček, který ze třiatřiceti střel inkasoval pouze jednou a rovněž byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Mamuti vyhráli těsně 2:1.
Washington Capitals - Boston Bruins
1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
10. Leonard (Chychrun, Lapierre) – 37. Tufte (Soderstrom, Callahan), 40. Harrison (Brown, Harris), 59. Harrison (Brown).
Statistika
Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Charlie Lindgren (WSH) – 24 zákroky, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 59:25
Joonas Korpisalo (BOS) – 33 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, -3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:40
Matěj Blümel (BOS) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:09
Hvězdy zápasu
1. Brett Harrison (BOS) - 2+0
2. Ryan Leonard (WSH) - 1+0
3. Joonas Korpisalo (BOS) - 33 zákroků
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings
1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky
3. Matthews (Knies, Tavares) – 46. Larkin (Chiarot, Finnie), 53. DeBrincat (Brandsegg-Nygård), 59. Finnie (Seider).
Statistiky
Střely na bránu: 19 – 42 | Přesilová hra: 1/3 – 0/6 | Trestné minuty: 14 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Anthony Stolarz (TOR) – 39 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,1 %, odchytal 58:13
Cam Talbot (DET) – 18 zákroků, 1 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 59:27
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alex DeBrincat (DET) – 1+0
2. Anthony Stolarz (TOR) – 39 zákroků
3. Dylan Larkin (DET) – 1+0
Tampa Bay Lightning - Florida Panthers
5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky
20. Guentzel (Kučerov, Point), 39. Point (Guentzel, Kučerov), 42. Guentzel (Kučerov, Raddysh), 47. Geekie (James, Goncalves), 56. Cirelli (Carlile, Raddysh) – 12. Luostarinen (Forsling), 21. Jones (Bennett, Marchand).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 18 | Přesilová hra: 2/9 – 1/7 | Trestné minuty: 82 – 104
Kdo se postavil do brankoviště?
Brandon Halverson (TBL) – 16 zákrpků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 59:38
Daniil Tarasov (FLA) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 59:43
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 11:54
Tři hvězdy utkání
1. Jake Guentzel (TBL) – 2+1
2. Nikita Kučerov (TBL) – 0+3
3. Darren Raddysh (TBL) – 0+2
New York Rangers - New Jersey Devils
1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Branky a nahrávky
34. Enström – 17. Cotter (Gricjuk), 43. Palát (Hamilton, Němec), 59. Mercer (Hischier).
Statistiky
Střely na bránu: 21 – 13 | Přesilová hra: 0/1 – 1/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jonathan Quick (NYR) – 10 zákroků, 2 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 58:57
Jacob Markström (NJD) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Ondřej Palát (NJD) – 1+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:09
Šimon Němec (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 23:13
Tři hvězdy zápasu:
1. Ondřej Palát (NJD) - 1+0
2. Paul Cotter (NJD) - 1+0
3. Adam Enström (NYR) - 1+0
Philadelphia Flyers - New York Islanders
3:4 (1:0, 2:3, 0:1)
Branky a nahrávky
2. Sanheim (Dvorak), 32. Konecny (Seeler, Couturier), 39. Cates (Foerster, York) – 24. Šabanov (Cyplakov, Holmström), 32. Lee (Cyplakov, Pulock), 38. Pelech (Pageau), 58. Heineman (Duclair, Barzal).
Statistika
Střely na bránu: 21 – 27 | Přesilová hra: 1/1 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Samuel Ersson (PHI) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:22
Ilja Sorokin (NYI) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Emil Heineman (NYI) - 1+0
2. Maxim Cyplakov (NYI) - 0+2
3. Nikita Grebenkin (PHI) - 0+0
St. Louis Blues - Ottawa Senators
7:1 (3:0, 3:0, 1:1)
Branky a nahrávky
4. Joseph (Schenn, Bjugstad), 6. Sundqvist (N. Walker, Broberg), 8. R. Thomas (Snuggerud, Faulk), 22. Bučněvič (Mailloux, R. Thomas), 37. Broberg (R. Thomas), 37. Broberg (Bučněvič, Snuggerud), 60. Holloway (Bjugstad, Suter) – 41. Zetterlund (Thomson, B. Tkachuk).
Statistiky
Střely na bránu: 26 – 37 | Přesilová hra: 0/2 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Jordan Binnington (STL) – 36 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,3 %, odchytal 60:00
Leevi Meriläinen (OTT) – 13 zákroků, 6 OG, úspěšnost 68,4 %, odchytal 36:59
Mads Sogaard (OTT) – 6 zákroků, 1 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 23:01
Česká a slovenská stopa
Jan Jeník (OTT) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:41
Tři hvězdy utkání
1. Philip Broberg (STL) – 2+1
2. Jordan Binnington (STL) – 36 zákroků
3. Robert Thomas (STL) – 1+2
Utah Mammoth - Los Angeles Kings
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky
16. Stenlund (Crouse, Yamamoto), 27. Crouse (Marino, Sergačjov) – 24. Turcotte (Helenius).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 33 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Vítek Vaněček (UTA) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Anton Forsberg (LAK) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 58:39
Česká a slovenská stopa
Vítek Vaněček (UTA) – 32 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,0 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Vítek Vaněček (UTA) – 32 zákroků
2. Lawson Crouse (UTA) - 1+1
3. Kevin Stenlund (UTA) - 1+0
