Příprava po finsku: Výbušnost a žádné běhy. Pohled na trénink se mění

2. srpna 19:00Jiří Lacina
Je mu sedmadvacet, má za sebou osm sezón v NHL a podělil se s námi o letní tréninkový plán. Obránce Dallasu Stars Miro Heiskanen tráví léto v rodném Espoo. Nedaleko domova má tréninkové centrum Hypridiarena Hype, kde je nyní doslova od rána do večera.
Po skončení sezóny zůstal v Dallasu ještě zhruba týden. Podíval se na fotbalové mistrovství světa, když už ho měl přímo u nosu (v Dallasu se hrálo devět zápasů), s kamarády byl ve Španělsku. Zatímco před třemi, čtyřmi desítkami let chodili hokejisté do kempu s nadváhou a notně zlenivělí, v současné konkurenci neponechává nikdo nic náhodě. Heiskanen začal s přípravou už na začátku června.
Ve zmíněném tréninkovém centru má vedle tělocvičny i malou ledovou plochu. „Splňuje veškeré mé požadavky,“ svěřil se Fin. „Dobrá posilovna, ledová plocha, sauny i restaurace. Navíc jsou tu profesionální trenéři a výborná tréninková parta.“
Příprava hokejistů NHL je nyní s kluby pečlivě koordinována. Existuje spousta metrik, jak výkonnost ověřit. Heiskanen se svěřil, že jeho tréninkový plán zahrnuje pět tréninků týdně v posilovně, dva až tři na ledě, přičemž koncem léta se tréninky na ledě zvyšují.
Dominují rychlé změny pohybu a tahání závaží na saních. „Ve Finsku, když jsme byli mladší, jsme hodně běhali, ale teď už to vůbec neděláme. Ani v Americe. Veškerý pohyb se skládá hlavně z rychlých, explozivních cviků,“ potvrzuje Heiskanen trend, v němž je důraz kladen nikoli na vytrvalost, ale na výbušnost. Hokejisté nejsou maratónci, na ledě jen pár desítek vteřin!
Finský obránce sám pořádá kemp pro mladé hokejisty. Každý rok má narváno. Pro mladé kluky je vzorem. Tráví s nimi i 4-5 hodin denně, aniž by zanedbal vlastní přípravu. „Když jsem byl malý, zúčastnil jsem se několika takových kempů. Mým hokejovým vzorem byl Kimmo Timonen, z útočníků Pavel Dacjuk. Mám radost, že děti tábor milují. Atmosféra zůstává dobrá od začátku do konce.“
Vlastní cíle do nadcházející sezóny? V Dallasu jen ty nejvyšší. „Největší cíl je Stanley Cup, proto trénuju. Příprava bude úspěšná, pokud zůstanu zdravý a budu se po ní cítit dobře. Pořád věřím, že mohu svou hru posunout na vyšší úroveň,“ říká bek, který loni nasbíral 63 bodů (9+54), což byl jeho druhý nejlepší výsledek za osm let v zámoří.