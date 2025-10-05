Příprava: Vyhrocený souboj Floridy s Tampou přinesl 322 trestných minut

5. října 7:15Jan Šlapáček
Přípravné období je u konce. Během sobotního večera a posléze nedělní noci se odehrálo posledních jedenáct zápasů. Nejvíce ze všeho vynikl souboj Panthers s Lightning, nicméně to nebylo kvůli hokejovým důvodům...
Bitva o Floridu, a to doslova. Během nočního souboje Panthers s Lightning byli rozhodčí nuceni rozdat neuvěřitelných 322 trestných minut. Zápas byl plný ošklivých faulů, tvrdých hitů a pěstních soubojů. Dnešní zápas navázal na předešlé klání, ve kterém se hrálo ve velmi podobném duchu. Souboje těchto dvou rivalů budou v sezóně rozhodně zajímavé.
Florida Panthers vs Tampa Bay Lightning, last two games:
— NHL News (@PuckReportNHL) October 5, 2025
• 460 combined penalty minutes
• 14 game misconducts (13 tonight)
Battle of Florida. pic.twitter.com/uSksxXdF5H
Další kuriozitou byla neobvyklá situace, kdy nemohl být jeden z gólů Panthers uznán, protože se na něm bodově podílel hráč, který byl předtím vyloučen do konce utkání a neoprávněně pokračoval v zápase.
The Panthers' 8th goal was taken off the board because a player who participated in the goal had been ejected earlier in the game and was illegally on the ice ????
— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 5, 2025
Never seen anything like this before ???? pic.twitter.com/dxOw5x0HvO
Během noci se do akce dostalo i několik českých hokejistů, z nichž se mezi střelce dokázal zapsat pouze Pavel Zacha, kterému se povedlo překonat Igora Šesťorkina a pomohl Bruins k výhře 4:1.
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils
4:3sn. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
19. Sanheim (Luchanko, Grebenkin), 28. Konecny (Mičkov, Drysdale), 59. Konecny (Drysdale, Sanheim), rozh. náj. Zegras – 17. Rooney (Edwards, Strand), 21. Hameenaho (Lachance, Addison), 52. Cotter (Gricjuk).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 25 | Přesilová hra: 1/3 – 1/2 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 64:33
Jake Allen (NJD) – 33 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 64:50
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 64:33
Tři hvězdy utkání
1. Travis Konecny (PHI) – 2+0
2. Travis Sanheim (PHI) – 1+1
3. Paul Cotter (NJD) – 1+0
Boston Bruins - New York Rangers
4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
6. Zadorov (Minten, Geeke), 15. Zacha (Mittelstadt, Arvidsson), 37. Lindholm (McAvoy, Pastrňák), 59. Zadorov – 57. Laba (Zibanejad, Fox).
Statistika
Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 3/4 | Trestné minuty: 12 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8 %, odchytal 60:00
Igor Šesťorkin (NYR) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 58:10
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 18:10
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:05
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) – 30 zákroků
2. Nikita Zadorov (BOS) – 2+0
3. Pavel Zacha (BOS) – 1+0
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks
5:4pp. (3:0, 0:0, 1:4 - 1:0)
Branky a nahrávky
5. Byfield (Kuzmenko, Fiala), 13. Danault (Edmundson, Clarke), 18. Foegele (Clarke, Danault), 47. Danault (Dumoulin, Moore), 65. Fiala (Foegele, Doughty) – 51. Granlund (McTavish, LaCombe), 53. Carlsson (Terry, LaCombe), 59. Carlsson (Granlund, Terry), 60. Kreider (Carlsson, LaCombe).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 22 | Přesilová hra: 2/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Darcy Kuemper (LAK) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 64:26
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 63:11
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05
Lukáš Dostál (ANA) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, odchytal 63:11
Tři hvězdy utkání
1. Kevin Fiala (LAK) – 1+1
2. Phillip Danault (LAK) – 2+1
3. Leo Carlsson (ANA) – 2+1
Nashville Predators - Carolina Hurricanes
3:2pp. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
14. Marchessault (Forsberg, Josi), 25. Jost (Barron, Kemell), 65. Kemell (Skjei, Svečkov) – 10. Martinook (Staal, Kočetkov), 55. Jarvis (Aho).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 25 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 63:57
Pjotr Kočetkov (CAR) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 64:33
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Joakim Kemell (NSH) - 1+1
2. Tyson Jost (NSH) - 1+0
3. Juuse Saros (NSH) - 23 zákroků
Dallas Stars - Colorado Avalanche
3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
7. Hyry (Bastian, Erne), 24. Robertson (Johnston, Oettinger), 56. Blackwell (Johnston, Robertson) – 32. Nielsen (Olofsson, Brindley), 55. Olofsson (Nielsen, Tynan).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 17 – 17
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 19 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,5 %, odchytal 60:00
Scott Wedgewood (COL) – 11 zákroků, 2 OG, úspěšnost 84,6 %, odchytal 30:39
Trent Miner (COL) – 12 zákroků, 1 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 27:32
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 13:28
Maroš Jedlička (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:49
Tři hvězdy utkání
1. Jason Robertson (DAL) - 1+1
2. Colin Blackwell (DAL) - 1+0
3. Arttu Hyry (DAL) - 1+0
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets
2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky
23. Chisholm (Mirošničenko, Leonard), 31. Dubois (Wilson, McIlrath) – 59. Olivier (Fantilli).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 60:00
Elvis Merzlikins (CBJ) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 56:25
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:58
Tři hvězdy utkání
1. Logan Thompson (WSH) – 29 zákroků
2. Declan Chisholm (WSH) – 1+0
3. Pierre-Luc Dubois (WSH) – 1+0
Montreal Canadiens - Ottawa Senators
1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
56. Caufield (Slafkovský, Suzuki) – 10. Pinto (Sanderson, Kalijev), 29. Perron (Jensen, Chabot), 60. Eller (Zetterlund, Zub).
Statistika
Střely na bránu: 20 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Sam Montembeault (MTL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:09
Linus Ullmark (OTT) – 19 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 0 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 16:51
Tři hvězdy utkání
1. Shane Pinto (OTT) - 1+0
2. Sam Montembeault (MTL) – 25 zákroků
3. Arthur Kaliyev (OTT) - 0+1
Chicago Blackhawks - St. Louis Blues
0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky
25. Käskimäki (Stenberg, Tucker), 34. Lucic (Mailloux, Toropčenko), 39. R. Thomas (Skinner, Lindstein), 45. Stenberg (R. Thomas, Mailloux).
Statistiky
Střely na bránu: 18 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Arvid Söderblom (CHI) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 60:00
Joel Hofer (STL) – 8 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 40:00
Colten Ellis (STL) – 10 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Martin Mišiak (CHI) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:52
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 15:36
Tři hvězdy utkání
1. Robert Thomas (STL) – 1+1
2. Otto Stenberg (STL) – 1+1
3. Logan Mailloux (STL) – 0+2
Florida Panthers - Tampa Bay Lightning
7:0 (3:0, 3:0, 1:0)
Branky a nahrávky
6. Samoskevich (Luostarinen), 12. Rodrigues (Samskevich, Luostarinen), 16. Studnicka (Motte, Mikkola), 33. Petry (Rodrigues, Balinskis), 34. Rodrigues (Luostarinen, Balinskis), 36. Samoskevich (Motte, Petry), 46. Rodrigues (Petry, Luostarinen).
Statistiky
Střely na bránu: 38 – 15 | Přesilová hra: 4/17 – 0/6 | Trestné minuty: 130 – 144
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Bobrovskij (FLA) – 15 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 39:47
Daniil Tarasov (FLA) – 0 zákroků, 0 OG, úspěšnost 0 %, odchytal 19:54
Andrej Vasilevskij (TBL) – 13 zákroků, 6 OG, úspěšnost 68,4 %, odchytal 40:00
Phoenix Copley (TBL) – 11 zákroků, 1 OG, úspěšnost 91,6 %, odchytal 20:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Evan Rodrigues (FLA) – 3+1
2. Sergej Bobrovskij (FLA) – 15 zákroků
3. Eetu Luostarinen (FLA) – 0+4
Detroit Red Wings - Toronto Maple Leafs
6:5pp. (1:2, 1:2, 3:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
12. Brandsegg-Nygård (Compher, Edvinsson), 26. Kane (DeBrincat, Edvinsson), 53. Brandsegg-Nygård (Sandin-Pellikka, Kasper), 58. Larkin (Kane, Raymond), 60. Johansson (Sandin-Pellikka, Compher), 64. Larkin (Kane, Raymond) – 16. Shaw (Barbolini, Thrun), 18. Robertson (Järnkrok, Myers), 37. Pezzetta, 37. Nylander (Paré), 53. Paré (Boyd, Pezzetta).
Statistiky
Střely na bránu: 42 – 25 | Přesilová hra: 3/6 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
John Gibson (DET) – 20 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 60:21
Dennis Hildeby (TOR) – 12 zákroků, 2 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 30:47
James Reimer (TOR) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 32:36
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Larkin (DET) – 2+0
2. Michael Brandsegg-Nygård (DET) – 2+0
3. Patrick Kane (DET) – 1+2
Utah Mammoth - San Jose Sharks
6:4 (4:1, 0:3, 2:0)
Branky a nahrávky
8. Sergačjov (Guenther, Peterka), 9. Guenther (Sergačjov, Keller), 12. Agozzino (Peterka, Sergačjov), 14. Yamamoto (Schmidt, Stenlund), 45. Keller (Durzi, Schmidt), 52. Tanev – 3. Gaudette (Muchamadullin, Skinner), 22. Toffoli (Wennberg), 25. Goodrow (Gaudette, Muchamadullin), 34. Smith (Celebrini, Toffoli).
Statistiky
Střely na bránu: 24 – 13 | Přesilová hra: 1/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2 %, odchytal 60:00
Jaroslav Askarov (SJS) – 18 zákroků, 6 OG, úspěšnost 75,0 %, odchytal 56:24
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 9 zákroků, 4 OG, úspěšnost 69,2 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Guenther (UTA) – 1+1
2. Clayton Keller (UTA) – 1+1
3. Brandon Tanev (UTA) – 1+0
