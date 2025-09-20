Připravil mi snad 10 šancí, žasl MacKinnon nad Nečasem. Jsou na špici produktivity NHL

14. října 16:00Tomáš Zatloukal
Také máte pocit, že zažíváte déjà vu? Martin Nečas je opět na povědomém místě - v čele ligové produktivity, o první flek se dělí podle NHL.com s Nathanem MacKinnonem, pro kterého to rovněž není neprobádané území. Jen tentokrát jen ten pohled monochromatický, statistiky se obarvily do barvy burgundského vína. Český rychlík a kanadský fenomén nosí od ledna stejný dres a momentálně ukazují, že jim to mezi mantinely tuze klape.
Je to pastva pro oči.
Tedy pokud zrovna nejste zarytý fanoušek buffalských Šavlí či jakéhokoliv ze soupeřů, na které dosud Laviny v této sezoně narazily.
Nečas s MacKinnonem se v úžasném tempu prohánějí po ledě jako dva spitfiry nebesy (...a usedají pak na střídačku jako na fasádu Máje).
Kombinují, kličkují, větrají obrany protivníků. Jako naposledy proti Sabres - osmaosmdesátka na sebe váže soupeře, vytváří prostor pro spoluhráče a v tu pravou chvíli předává kotouč devětadvacítce.
Tak vznikly nejčerstvější dvě trefy, co jejich spolupráce přinesla. "A to mi nachystal těch šancí deset. Škoda, že jsem proměnil jen dvě," chválil MacKinnon Nečase a zároveň zpytoval svědomí.
Škoda též byla, minimálně z pohledu českého diváka NHL, že otočená kombinace, tedy MacKinnon v roli nahrávače a Nečas v roli střelce skončila neuznaným gólem. Pro ofsajd.
"MacKova nejlepší akce večera," řekl ke zrušené trefě coloradský kouč Jared Bednar.
Pochvaly slyšel i "Neči", který vyrovnal svůj osobní rekord. Stejně jako v roce 2022 vstoupil do základní části čtyřmi zápasy s alespoň jedním bodem. Tehdy za Hurikány z Caroliny, tentokrát za Avs.
Dejte mu novou smlouvu, žádají si příznivci populárního klubu. Než bude nelidsky drahý, chtělo by se dodat.
Je na osmi bodech, stejně jako MacKinnon, který ovšem vypíchl, že nejde jen o práci "dynamického dua" (zní i názory, že díky vynikajícímu bruslení k sobě pasují snad ještě více než to bylo v případě Mikka Rantanena), ale také třetího do party.
Artturiho Lehkonena.
"Bez něj by naše souhra nebyla možná. Lehky nám dělá prostor tím, že chodí před branku," považuje si vítěz Hart Trophy za sezonu 23/24. Na Nečasovi zase vyzdvihuje jeho schopnost zavážet puky do pásma.
Vzájemnou spolupráci ale zatím hodnotí spíše střízlivě: "Je to fajn." Není jeho stylem sahat po expresivních výrazech, i emoce spíše skrývá. Snaží se být profík každým coulem.
Po svém druhém gólu proti Buffalu ovšem atypicky zatočil na oslavu hokejkou.
"To že jsem udělal? To se budu muset podívat na záznam..." překvapil sám sebe. Čím ovšem nešokuje, je báječný hokej. A Nečas jen vděčně dodává: "Je fakt super s ním hrát, je to zábava."
Nebaví se sám.
