Přirovnání k Hutsonovi i Pietrangelovi. Jiříček má za sebou sezonu, která ho přibližuje k NHL

4. června 1:25Eliška Faltýnková
Před dvěma roky bojoval se zraněným kolenem a nejistou budoucností. Dnes patří Adam Jiříček k největším nadějím organizace St. Louis Blues. Devatenáctiletý obránce má za sebou průlomovou sezonu, která ho posouvá blíže k vysněné NHL.
Patří k největším talentům českého hokeje. V zámoří opěvují jeho bruslení, práci s pukem i výjimečný herní přehled. Devatenáctiletý obránce Adam Jiříček má za sebou průlomovou sezonu. V kanadské juniorce patřil mezi nejlepší obránce soutěže, na mistrovství světa dvacítek byl jedním z lídrů českého týmu a stihl si vyzkoušet také play-off AHL.
Nejdůležitější je ale něco jiného.
Po dvou letech, během nichž jeho rozvoj opakovaně brzdila zranění, konečně odehrál celou sezonu zdravý. V roce 2024 ho zastavilo vážné zranění kolene, kvůli kterému přišel o velkou část ročníku. Zdravotní komplikace se navíc připomněly i po příchodu do zámoří.
St. Louis Blues, kteří si Jiříčka vybrali v prvním kole draftu 2024, však neztráceli trpělivost. A nyní se jejich důvěra začíná vyplácet.
„Počítal jsem to před pár dny a letos jsem odehrál skoro 90 zápasů,“ řekl Jiříček serveru The Athletic.
Nakonec se zastavil na čísle 92. Do této bilance se vešly tři přípravné zápasy za Blues, 70 utkání za Brantford Bulldogs v OHL, 13 startů za českou reprezentaci a dalších šest zápasů v play-off AHL za Springfield Thunderbirds.
Úctyhodná porce utkání, za kterou je však Jiříček vděčný: „Je toho hodně, ale jsem za to rád. Odehrál jsem každý zápas, který jsem mohl. Nevynechal jsem žádný kvůli zranění. Jsem rád, že jsem zdravý, protože s každým zápasem získáváte nové zkušenosti a zlepšujete se.“
Právě zdraví bylo klíčové.
Generální manažer Blues Doug Armstrong na loňském rozvojovém kempu zdůrazňoval, jak je důležité, aby odehrál celou sezonu bez zdravotních problémů. „Potřebuje dát dohromady jednu kvalitní a zdravou sezonu,“ vysvětloval Armstrong. „Z rehabilitační místnosti se do týmu dostává těžko. Někdy zranění ovlivnit nemůžete, ale musíte být schopni hrát. Potřebujeme to vidět my i on sám.“
Letos se Jiříček stal jedním z nejlepších obránců OHL a patřil k oporám Brantfordu. V 55 zápasech základní části nasbíral 59 bodů za 19 branek a 40 asistencí. Mezi obránci soutěže skončil třetí v počtu gólů a čtvrtý v bodování. Ještě výrazněji zazářil v play-off. V patnácti utkáních nasbíral 22 bodů (7+15) a mezi obránci byl druhým nejproduktivnějším hráčem vyřazovacích bojů.
„Od prvního dne bylo vidět, že si věří. Schopnosti měl vždycky, ale když můžete začít sezonu zdraví, cítíte se komfortně a rozumíte systému, všechno jde mnohem lépe,“ chválil svého svěřence trenér Brantfordu Jay McKee.
Líbil se mu Jiříčkův pohyb i schopnost nacházet kreativní přihrávky, které ostatní hráči nevidí. V přesilovkách šlo hodně akcí přes něj, a i díky tomu se Bulldogs až do Jiříčkova odjezdu na mistrovství juniorů pyšnili 42% úspěšností na přesilových hrách.
McKee jeho ofenzivní schopnosti přirovnává k obránci Montrealu Laneu Hutsonovi. „Má Hutsonovu dynamiku,“ popisoval McKee. „Dokáže soupeře oklamat pohybem, vypadá to, že pojede jedním směrem, a najednou je jinde. Samozřejmě je větší a fyzicky silnější než Hutson, ale některé prvky jeho hry jsou velmi podobné.“
V organizaci Blues ho zase srovnávají s bývalým kapitánem Alexem Pietrangelem.
„Slyšel jsem to, ale moc jsem ho neviděl hrát, takže nevím, jestli je to přesné,“ usmál se Jiříček. „Ale měl skvělou kariéru, takže je to určitě lichotka.“
Po překvapivém vyřazení Brantfordu v semifinále si Blues stáhli Jiříčka do Springfieldu, kde okamžitě naskočil do bojů o Calder Cup. V šesti zápasech play-off nastupoval v první čtyřce obránců a několikrát odehrál více než dvacet minut.
„Je to silnější, rychlejší a kvalitnější hokej, ale cítím se tu dobře,“ poznamenal Jiříček. „Snažím se pomoct týmu. Kluci tu jsou celou sezonu a já přišel až později, takže jsem se snažil rychle zapadnout.“
Bodově se sice neprosadil, ale zaujal důraznou hrou. Už při debutu na sebe upozornil tvrdým, ale čistým hitem na útočníka Providence Bruins.
Nyní už má sezonu za sebou a čeká ho důležité léto. Kromě regenerace se chce zaměřit především na nabírání svalové hmoty, která bude pro přechod do profesionálního hokeje klíčová.
Bude už příští sezonu připraven na NHL?
„Rozhodně si zaslouží dostat velkou šanci,“ myslí si McKee. „Moje rada by byla, aby na sebe netlačil. Nemusí být nejlepší verzí Adama Jiříčka hned v prvním zápase NHL. Ať si zvykne, získá sebevědomí, a pak se jeho talent projeví naplno.“
Sám Jiříček zůstává nohama na zemi. Ví, že místo v NHL nedostane zadarmo.
„Když si ho vybojuji, tak si ho vybojuji. A pokud ne, budu dál tvrdě pracovat, zlepšovat se a snažit se dostat svou šanci co nejdříve,“ prohlašuje odhodlaně.
Ať už příští sezonu začne v hlavním týmu Blues nebo ve Springfieldu, jedno je jasné: po sezoně, která mu konečně přála po zdravotní stránce, je dnes pro Adama Jiříčka cesta do NHL blíž než kdy dřív.