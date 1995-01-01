Přišel si pozdě – nehraješ! Patrick Roy vyslal jasný vzkaz

31. října 19:53Jakub Ťoupek
Po disciplinárním prohřešku hlavní kouč Islanders Patrick Roy posadil na tribunu Mathewa Barzala. Na místo něho povolal do hlavního týmu mladého Caluma Ritchieho, který ale měl podobný problém jako Barzal a na zápas se nestihl dostavit.
Jste jedním z nejlepších hráčů týmu. Těšíte se na další utkání, jenže přijdete pozdě do arény na rozbruslení a trenér Vás vyškrtne ze sestavy. Přesně to byl případ Mathewa Barzala, jedné z hvězd organizace Islanders před zápasem s Hurricanes.
Kanadský útočník sice trénoval se svými spoluhráči Anthonym Duclairem a Kylem Palmierim, ale do zápasu poté nenastoupil. „Rozhodli jsme se, že dnes večer hrát nebude,“ řekl před utkáním trenér Islanders Patrick Roy. „Barzy z toho nemá dobrý pocit, ale rozhodnutí respektuje. Rozumí mu. Zvládl to opravdu dobře.“
Roy také řekl, že Barzal se vrátí do sestavy hned v dalším utkání proti Capitals. „Nikdo tady na Barzyho není naštvaný,“ dodal. „Je to kultura, kterou jsme zavedli. Jsme tým a držíme při sobě. Soucit je velmi důležitá věc. Museli jsme se rozhodnout a dnes jsme se rozhodli.“
Mathew Barzal má v této sezóně na kontě osm bodů za 2 branky a 6 asistencí v devíti zápasech. Místo něj měl do zápasu nastoupit Calum Ritchie, který na Long Island přišel v březnu jako jedna ze součástí trejdu za Brocka Nelsona.
Jenže ani Ritchie se nedokázal dostavit. Na vině bylo tentokrát špatné počasí na východě USA, které zamezilo mladému Kanaďanovi odcestovat do Raleigh. Islanders tak museli nastoupit do utkání s Canes se 7 obránci a 11 útočníky. S Rittichem v bráně to tentokrát na body nestačilo a Isles prohráli jasně 2:6.
