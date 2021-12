Příšerné ekonomické ztráty, ale hodnoty klubů rostou. Forbes vysvětluje proč

Loni touhle dobou snížil Forbes hodnotu klubů NHL v průměru o 2%. Pandemie zdevastovala hned dvě sezóny, především pak tu minulou. Letos už je respektovaný ekonomický magazín opět optimistický. Průměrnou hodnotu organizace NHL stanovil na 865 miliónů dolarů, což je o 32% víc než loni.

Na čelo umístil, jako už poněkolikáté, newyorské Rangers, za které by musel eventuální zájemce zaplatit 2 miliardy dolarů. S určením hodnoty hodně pomohl momentální prodej Penguins, které převezme za 900 miliónů skupina Fenway Sports Group.

Až dosud byla cena klubu NHL obvykle tvořena cca čtyřnásobkem ročních tržeb. Carolina šla v roce 2018 za 3,9 násobek, NY Islanders v roce 2016 za 4,2 násobek. Trochu níž si stála Arizona, která měnila majitele za sedm let dvakrát – za 3,3 a 3 trojnásobek. Cena Kojotů dokonce klesla. V roce 2014 to bylo 305 mil., v roce 2019 jen 300 mil. Penguins by měli změnit majitele za odhadovaný 4,5 násobek tržeb pro letošní sezónu.

Nenechte se zmást. Ekonomické výsledky za minulý ročník jsou kvůli covidu a prázdným halám tragické. Všechny kluby skončily ve ztrátě mezi 18-56 milióny dolarů. NHL ještě nepochybně bude vymáhat část ztrát po hráčích, kteří zřejmě nenesli odpovídající poloviční podíl. Hovoří se až o miliardě dolarů, o které by liga hráče výhledově ráda „stáhla“.

Dokonce i když návštěvy aktuálně nejsou tak vysoko, jako bývaly, situace nevyznívá do budoucna špatně. Po poradě s bankéři klasifikoval Forbes několik důvodů, proč hodnotu klubů navýšit. Předně je tu sedmiletá televizní smlouva s americkou ESPN, která přinese lize 625 miliónů dolarů ročně. Tedy výrazně víc než někdejších 300 mil. od NBC.

Hodně klubů také otevřelo nové haly, které lépe zhodnocují a prodávají přepychová místa a reklamu. Aréna samotná jako nejdražší aktivum pochopitelně hodnotu celého podniku zvedá. Pokud už se klub nestěhoval do nového, pak řada z nich mohutně renovovala. Třeba Madison Square Garden prošla před osmi lety rekonstrukcí za miliardu dolarů.

NHL se rovněž podařilo navýšit příjmy od sponzorů. Ano, bylo to za cenu ústupků v obvyklé čistotě dresů, prostor poskytly také přilby, nicméně když je nouze, tradice jde stranou. Sponzorské peníze prý narostly na 676 miliónů z 560 mil. v sezóně 2017-18. Kompletní ligové tržby by mohly letos dosáhnout 4,8 miliardy dolarů, výhledově v dalších sezónách až 6 miliard. V loňské sezóně přitom NHL spadla na 2,9 mld.

Dodejme, že největším zhodnocením prošli podle Forbesu Edmonton Oilers, kteří svou cenu zdvojnásobili na 1,1 miliardy. Autoři přiznali, že v minulosti zavedenou kanadskou organizaci podhodnocovali. Že nemá ekonomická hodnota moc co dělat se sportovními výsledky, je dobře vidět na floridských Panterech, kteří sice válí, ale jejich tržní cena je v NHL druhá nejnižší.

V prvním sloupci je odhadovaná hodnota klubu, ve druhém poslední hospodářský výsledek (ve všech případech jde o ztrátu), všechny sumy jsou v amerických dolarech:

1. New York Rangers 2 mld. USD / -20 mil. USD

2. Toronto Maple Leafs 1,8 mld. / -32 mil.

3. Montreal Canadiens 1,6 mld. / -18 mil.

4. Chicago Blackhawks 1,4 mld. / -41 mil.

5. Boston Bruins 1,3 mld / -45 mil.

6. Philadelphia Flyers 1,2 mld. / -48 mil.

7. Edmonton Oilers 1,1 mld. / -23 mil.

8. Los Angeles Kings 1,025 mld. / -23 mil.

9. Detroit Red Wings 990 mil. / -37 mil.

10. New York Islanders 950 mil. -38 mil.

11. Washington Capitals 930 mil. / -45 mil.

12. Pittsburgh Penguins 900 mil. / -47 mil.

13. Seattle Kraken 875 mil. / -

14. Vancouver Canucks 825 mil. / -35 mil.

15. New Jersey Devils 775 mil. / -44 mil.

16. Dallas Stars 720 mil. / -37 mil.

17. Vegas Golden Knights 710 mil. / -38 mil.

18. Calgary Flames 680 mil. / -39 mil.

19. Minnesota Wild 675 mil. / -53 mil.

20. Tampa Bay Lightning 650 mil. / -50 mil.

21. St Louis Blues 640 mil. / -52 mil.

22. Colorado Avalanche 630 mil. / -45 mil.

23. San Jose Sharks 625 mil. / -51 mil.

24. Anaheim Ducks 620 mil. / -46 mil.

25. Nashville Predators 600 mil. / -56 mil.

26. Winnipeg Jets 575 mil. / -46 mil.

27. Carolina Hurricanes 550 mil. / -43 mil.

28. Ottawa Senators 525 mil. / -30 mil.

29. Buffalo Sabres 500 mil. / -40 mil.

30. Columbus Blue Jackets 475 mil. / -28 mil.

31. Florida Panthers 450 mil. / -43 mil.

32. Arizona Coyotes 400 mil. / -33 mil.

