Příště nedohraješ! Roy vyhrožoval Rantanenovi, saze mu bouchly kvůli Romanovově zranění

20. listopadu 16:30Tomáš Zatloukal
RRR. To je pár let starý bollywoodský akční trhák, co stojí za vidění. A také počáteční písmena příjmení hlavních aktérů podobně zábavné podívané ve finiši duelu mezi dallaskými Stars a newyorskými Islanders. Co rozpálilo známého bouřliváka Patricka Roye tak, že sáhl k výhrůžkám, ještě vůči hráči, kterého dobře zná a sám ho kdysi koučoval? Mikko Rantanen se dostal do kontaktu s Alexem Romanovem, který po nárazu do mantinelu skončil na ledě v bolestech.
"Všechno, co k tomu řeknu, je, že jakmile vidíte čísla na soupeřově zádech, nesmíte do něj zajet. To ví každý."
Takhle komentoval Roy situaci, po které dal vzpomenout na své divoké výstupy z časů, kdy nosil masku či betony, případně ze své první štace na střídačce v NHL u coloradských Avalanche (pamatujete si, jak strčil do zábrany z plexiskla při hádce s Bruce Boudreauem a následně si vyslechl, že šlo chování z pralesní ligy?).
Právě tam se kdysi s Rantanenem setkal: "Znám ho od draftu. Vím, že to není jeho styl, ale zároveň platí, že si měl dát pozor a že tyto zákroky do hokeje nepatří."
Roye ohromně štvalo, že se hvězdný Fin o ruského zadáka opřel a postrčil ho. Ten pak vletěl do hrazení v o to větší rychlosti, nekontrolovaně. A skončil se zraněním v horní části těla, už byl i mezi marody zapsán.
Rantanenovi, kterého za střet s Romanovem poslali sudí předčasně do kabin, spílal. Když poblíž něj skleslý kanonýr procházel, brankářská legenda po něm řvala: "až přijedete do New Yorku, nedohraješ."
Padlo i nějaké to ostřejší slovíčko...
"You're not gonna f**king finish that game!" ????
— Gino Hard (@GinoHard_) November 19, 2025
Patrick Roy was GIVING IT to Mikko Rantanen after his boarding major ???? pic.twitter.com/9cz8R98kUP
Glen Gulutzan, Royův trenérský protějšek z Dallasu, přidal svou perspektivu: "Pokud se podíváte na záznam, tak si všimnete, že došlo ke kontaktu mezi Mikkem a Scottem Mayfieldem (zadákem Ostrovanů). Zavadili o sebe bruslemi. Mikko pak ztratil rovnováhu, v takové chvíli dáte ruce instinktivně před sebe..."
Nehledal v Rantanenově počínání úmysl trefit Romanova. "Viděl jsem Mikka hrát hokej za posledních 10 let mockrát, takže dobře vím, že není zákeřným hráčem. Byla to nešťastná záležitost. Ale na ty občas v hokeji dojde."
Těžko rozporovat, že se Mayfield s Rantanenem vzájemně dotkli. Až to vypadalo, že bylo Mayfieldovou snahou ofenzivního tahouna Hvězd zablokovat a ochránit Romanova, případně mu zajistit klid na hru.
Stal se přesný opak. A je otázkou za milion, zda mohl Rantanen udělat cokoliv jinak. Opřel se o soupeře instinktivně? Nebo situaci neodhadl a nedošlo mu, jak jeho přistrčení může být nebezpečné? Šlo o zlomky sekund, mizivý, pokud vůbec nějaký čas na rozhodování a vyhodnocení okolností...
Roy je o své pravdě přesvědčený: "Byl to od Mikka zákrok bez respektu." Disciplinárka NHL se rozhodla Rantanena netrestat. Jak to vidíte vy?
