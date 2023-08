Pro Boston jsem odvedl vše. Cítil jsem, že nastal ten čas, říká Krejčí. MS v Praze ale nezavrhl

David Krejčí si s přibývajícími zraněními v minulé sezoně uvědomil, že by to pro něj mohl být konec. Do NHL se vrátil po jedné sezoně strávené doma v české extralize, ale nebylo to znát. Krejčí pomohl skvělými výkony k historické sezoně, která ale skončila hořce.

Krejčí v pondělí oznámil odchod z NHL a ukončil tak šestnáct sezon trvající kariéru v dresu Bruins, která zahrnovala tři účasti ve finále Stanley Cupu (2011, 2013, 2019), jeden Stanley Cup (2011), 786 bodů v 1032 zápasech a nespočet vzpomínek a přátelství.

"Rozhodnutí padlo, řekl bych, když mě na konci sezony začala trápit zranění, ale nechtěl jsem své rozhodnutí uspěchat," řekl Krejčí oficiálnímu ligovému webu. "Chtěl jsem si vzít čas a opravdu si vše promyslet, protože člověk se nechce rozhodovat, když jím cloumají emoce. Prostě jsem si uvědomil, že nikdy není ten správný čas, nikdy není ta správná chvíle na ukončení kariéry v NHL, ale bylo to potřeba. Věděl jsem, že moje tělo už nezvládne 82 zápasů."

Spolu s odchodem Patrice Bergerona to pro Bruins znamená konec jedné éry, v níž se po většinu desetiletí a půl nemuseli obávat o své centry.

"Každý rok jsem se snažil držet krok s 'Bergym', snažil jsem se být stejně dobrý jako on," dodal Krejčí. "Nejen na ledě, ale i v tom, jaký je profesionál mimo led. Věděl jsem, že se mu nikdy nemůžu přiblížit, ale už jen to, že jsem ho sledoval a viděl jeho pracovní morálku, ze mě udělalo lepšího hráče.“

Výsledkem bylo, že společně zaznamenali obrovský úspěch – Bruins se kvalifikovali do play off ve 13 z Krejčího 15 kompletních sezon v NHL, chyběli pouze v letech 2015 a 2016. A to bylo to, na čem Krejčímu nakonec záleželo, ne to, jestli byl centrem první lajny, ne to, jestli Bergeron získal více ocenění nebo odlesků v záři reflektorů.

"Nikdy mě nezajímalo, jestli jsem jednička nebo dvojka, hlavně abych nebyl trojka," žertoval Krejčí.

Když Krejčí vstupoval do minulé sezony, neměl nutně v úmyslu, aby byla jeho poslední. Nebyl si však jistý, co může očekávat po roce stráveném mimo NHL. Bylo to ale více ne dobré. Krejčí skončil základní část s 56 body v 70 zápasech.

Nicméně 1. dubna utrpěl zranění v dolní části těla, kvůli kterému vynechal posledních šest zápasů základní části. Přestože se vrátil na 1. a 2. zápas prvního kola, vynechal 3. až 5. zápas se zraněním v horní části těla a poté se opět vrátil na závěrečné dva zápasy série, které Boston ale prohrál.

"Dal jsem do toho všechno, hrál jsem přes nějaká zranění, nechal jsem tam všechno," řekl Krejčí. "Věděl jsem, že kdybych se vrátil ještě na příští rok, určitě bych nebyl stejným hráčem jako jsem byl v minulém ročníku."

Přestože Krejčí zavřel dveře do NHL, pro hokej podle něj zůstávají pootevřené.

"Z NHL jsem odešel, protože vím, že moje tělo nevydrží celou sezonu," řekl. „Ale bude mistrovství světa v Praze, u mě doma. Nikdy jsem tam nehrál, takže je to něco, co mám v hlavě."

Pokud se tak bude cítit i kolem Vánoc, Krejčí řekl, že by byl otevřený tomu, aby si zahrál pár měsíců někde v Evropě, aby se jeho tělo připravilo, i když zopakoval, že celá sezona je v tuto chvíli mimo jeho možnosti.

