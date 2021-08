Pro Jacka jsme potřebovali do brány silného partnera, vysvětluje angažmá Mrázka Dubas

Že půjde v NHL nejspíš o dům dál, se dalo vytušit už z rozhovorů, které poskytoval po návratu ze zámoří. Vadilo mu, že majitel Hurricanes nemá v úmyslu udržet slibně postavený tým pohromadě.

„Dělá všechno podle sebe, v tom je problém. V týmu je dohromady devět hráčů, kteří nemají smlouvu, bez ní jsou i čtyři trenéři, oba kustodi, doktor... Kdo ví, kdo vůbec zůstane,“ zpovídal se pro idnes.cz v polovině června.

Respektovaný trenér Rod Brind’Amour nakonec v klubu zůstal, Mrázek ale míří jinam. Na nabídky po otevření trhu s volnými hráči se těšil; neobával se, že by žádná nepřišla. Adresa, na které skončil, je nakonec z nejprestižnějších.

Toronto Maple Leafs

Připomínat, že jde o třináctinásobného vítěze Stanley Cupu, zavání v současné době škodolibou ironií. Ne, Toronto dávno není sportovně úspěšnou organizací. Je ale organizací tradiční, ekonomicky mimořádně silnou, s obrovsky náročným publikem a novináři.

Mrázek podepsal tříletou smlouvu na 3,8 miliónu dolarů za sezónu a pomalu se tak s příjmy vrací tam, kde byl. V sezóně 2017-18 inkasoval od Detroitu 4,15 mil. Pak byl rád za laso z Caroliny a 1,5 mil. ročně. Od té doby znovu příjmově stoupá až na nynějších 3,8 mil.

Jak říkával Jaromír Jágr: Výše smlouvy určuje vaše postavení v týmu.

Chtěli jsme silný tandem

Ihned po podpisu informoval Petr Mrázek svou přítelkyni. Čeká ho spousta změn. Vybrat si musí i jiné číslo. Čtyřiatřicítku, kterou nosíval v Carolině, má totiž v Torontu Auston Matthews. „Byl jsem opravdu šťastný, když mi agent volal, že se ozvalo Toronto. S týmem a historií, jako mají, to byla snadná volba,“ říká devětadvacetiletý gólman.

Rodák z Ostravy vidí mančaft Maple Leafs jako velmi silný. Co může nabídnout on jemu? „Doufejme, že co nejvíc výher. Myslím, že minulé tři sezóny jsem se naučil, jak vyhrávat důležité zápasy. Fanoušci Leafs hokej zbožňují. Pro tým by udělali cokoli, což je skvělé.“

Možnosti klubového managamentu byly s ohledem na těsný rozpočet omezené. Toronto nemá moc místa pod platovým stropem, pročež se muselo rozloučit třeba se Zachem Hymanem, který podepsal sedmiletý kontrakt za 38,5 mil. s Edmontonem. Pár zajímavých hráčů přesto přišlo, z toho s Davidem Kämpfem a Ondřejem Kašem hned tři Češi.

„Příchod Mrázka byl největší tah generálního manažera Kylea Dubase,“ píše Toronto Sun.

Český gólman by měl vytvořit tandem s Jackem Campbellem. Hlavním úkolem pro brankářskou dvojici bude provést konečně Toronto vyřazovacími boji. Samozřejmě co nejdál, ovšem minimálně přes první kolo, které Leafs zdolali naposledy v roce 2004.

„Byli jsme rádi, že máme Jacka, o němž máme to nejlepší mínění. Nicméně jsme cítili, že pro něj potřebujeme silného partnera, abychom měli co nejlepší tandem. Chtěli jsme někoho s dobrými a dlouhodobějšími výsledky. Cítíme, že s Petrem jsme toho dosáhli,“ vysvětluje Dubas.

„V Carolině byl posledních několik let dobrým parťákem. Líbí se nám jeho soutěživost. Když jsem s ním mluvil poté, co jsme všechno upekli, byl velmi upřímný v tom, jak vidí svoje partnerství s Jackem. Je to o vzájemné podpoře, stejně jako o tlaku jeden na druhého.“

Loni Mrázka hodně přibrzdil vykloubený palec. Statistiky z odchytaných zápasů měl ale velmi dobré. Toronto pro něj v devětadvaceti letech představuje novou, vpravdě životní výzvu.

