Problém pro Faksu? Dle šéfa Dallasu se trápí s unikátním zraněním

23. března 10:00

David Zlomek

Dallas Stars sice v posledních týdnech válcují NHL a sbírají body jako na běžícím páse, ale generální manažer Jim Nill musí řešit rébus, který mu lékařské tabulky zatím nepomohly rozlousknout. Hlavním hrdinou téhle nechtěné detektivky je český centr Radek Faksa, jehož návrat do sestavy je zahalen tajemstvím víc než cokoli jiného.

„Jde o naprosto unikátní zranění, ke kterému v podstatě neexistuje žádná historie, co se týče doby léčení,“ prohlásil Nill v rozhovoru s tím, že klub momentálně nemá žádný pevný časový plán a nezbývá než čekat. Faksa, který se letos vrátil do Texasu jako volný hráč a okamžitě se stal nejvytěžovanějším útočníkem týmu pro hru v oslabení, si odnesl šrámy v horní části těla už 17. února během olympijského turnaje v dresu české reprezentace.

„Budeme čekat a uvidíme, kam se to posune. Ale doufáme, že by mohl být připraven někdy v průběhu prvního kola play-off,“ dodal Nill s opatrným optimismem na adresu hráče, který v 56 zápasech nasbíral 17 bodů a je nepostradatelným defenzivním štítem Stars.

Zatímco u Faksy se v podstatě věští z křišťálové koule, u ostatních ofenzivních es Dallasu je situace o něco čitelnější. Elitní křídlo Mikko Rantanen už s týmem trénuje a podle Nilla by mohl naskočit do zápasového kolotoče už příští týden během tripu po Pensylvánii. „Plán je takový, že se ho pokusíme nasadit možná do jednoho z těch zápasů ke konci tripu,“ vysvětlil manažer, což by Rantanenovi dalo zhruba dva týdny na to, aby se před vyřazovacími boji dostal do tempa.

O něco hůře je na tom Roope Hintz, který na led ještě ani nevyjel. „Tým směřuje jeho návrat na začátek play-off nebo na poslední týden základní části v polovině dubna, podle toho, jaký bude jeho progres,“ naznačil Nill, že sestava Stars se bude v nejbližších týdnech ještě výrazně měnit.

Pro Dallas je tato vlna zranění citelnou komplikací, ale díky aktuální formě má aspoň ten luxus, že na své opory nemusí za každou cenu tlačit dřív, než budou stoprocentně v pořádku.

