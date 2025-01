Problémový obránce zpět v NHL. DeAngelo se po konci v Rusku upsal Isles

Tony DeAngelo, jeden z nejkontroverznějších obránců NHL poslední doby, znovu upoutal pozornost. Po působení v KHL, kde hrál v dresu Petrohradu, podepsal s New York Islanders jednoletou smlouvu za minimální plat 775 tisíc dolarů. Jeho návrat přichází ve chvíli, kdy se Islanders ocitli v těžké situaci – jejich elitní obránce Noah Dobson je mimo hru kvůli zranění dolní části těla, což výrazně oslabuje jejich defenzivu i přesilovky.

DeAngelo, který se v KHL blýskl 32 body v pouhých 34 zápasech, ukončil svůj kontrakt v Rusku z rodinných důvodů. Jeho zkušenosti z NHL, kde v průběhu kariéry nasbíral 210 bodů ve 371 zápasech, jsou nyní pro Islanders nesmírně cenné.

Tým, který se momentálně nachází až na 15. místě ve Východní konferenci, zoufale potřebuje stabilitu a ofenzivní přínos ze zadních řad. DeAngelo navíc přináší přesně to, co týmu schází – schopnost tvořit hru v přesilovkách, kde mají Islanders v současnosti nejhorší statistiky v celé NHL s úspěšností pouhých 12,5 %.

Příběh DeAngela ale zdaleka není jen o hokejových dovednostech. Jeho kariéru provází kontroverze a bouřlivé momenty. Největší skandál přišel během jeho působení u New York Rangers, kdy v roce 2021 vyvolal potyčku s brankářem Alexandarem Georgievem. Tento incident vedl k tomu, že ho Rangers umístili na waivers a následně vykoupili ze smlouvy.

Jeho cesta zpět do NHL nebyla jednoduchá. Po nepříliš úspěšných angažmá v Hurricanes a Flyers zůstal loni bez nabídky v zámoří a musel zamířit do Ruska, kde se stal lídrem mezi obránci. Přestože sám v prosinci tvrdil, že je skeptický ohledně svého návratu do NHL, osud si pro něj připravil další šanci. Poté, co Islanders přišli o Noaha Dobsona a další obránci jako Mike Reilly jsou stále mimo hru, byl DeAngelo jasnou volbou.

Islanders, kteří bojují o udržení nadějí na play-off, nyní vkládají do DeAngela velké naděje. Jeho start je podmíněn projitím waivers, ale pokud vše proběhne bez problémů, mohl by naskočit už v sobotním zápase proti Hurricanes.

I když jeho pověst není bez poskvrnky, DeAngelo je nyní zpět tam, kde chtěl být.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+