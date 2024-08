Probojuje se Öhgren do Wild? Cítím tlak, ale je to dětský sen, říká před kempem

Liam Öhgren si před tréninkovým kempem v Minnesotě neklade vůbec malé cíle. Věří si a chce vybojovat stabilní místo v hlavním týmu. Dokáže to?

Švédský útočník prošel draftem už před dvěma lety. Tehdy si jej Wild vybrali už v prvním kole. V loňském ročníku strávil sezónu ve Švédsku, ale vyzkoušel si také soutěže v Severní Americe, první starty zapsal také v NHL. Ve čtyřech odehraných duelech si odbyl premiérový gól i asistenci. Vyzkoušel si také úroveň hokeje v AHL, tři zápasy odehrál za Iowu.

Ačkoli se od něj nepochybně očekává, že bude během tréninkového kempu bojovat o místo na soupisce Minnesoty, Öhgren řekl, že ví, že to nikdy není jisté, ale je přesvědčen o svých schopnostech.

„Cítím, že si musím vybojovat místo a ukázat, že opravdu mohu být součástí Minnesoty Wild. Momentálně se necítím být skutečnou součástí týmu, ale doufám, že se to změní,“ popsal Öhgren. „Myslím, že pro mě bylo opravdu dobré, že jsem loni odehrál ty čtyři zápasy, abych tak nějak zjistil, jaké to je, a abych věděl, že jsem skutečně schopen hrát v NHL. To je to, co chci dělat. Jsem tady, abych si vybojoval místo. Příští rok chci hrát v NHL. A nejen to, chci se prosadit, abychom mohli pokračovat a vyhrál Stanley Cup. To je můj hlavní cíl. Udělám všechno pro to, abych se nejprve dostal do hlavního týmu a pak pokračoval dál.“

Velkým strašákem jsou však zranění. Vzestup švédského křídelníka zpomalily zdravotní patálie během posledních dvou let. V sezóně 2022/2023 odehrál v základní části pouze 36 duelů ve druhé nejvyšší švédské soutěži, ale posbíral 20 kanadských bodů. V play off stihl 17 zápasů, kde zapsal 13 bodů.

V minulé sezóně odehrál ve Färjestadu 26 zápasů, ve kterých vstřelil 12 branek a přidal sedm asistencí. Následně odjel reprezentovat Švédsko na juniorský šampionát, jako kapitán dovedl svůj celek ke stříbrným medailím.

„Bude to další hráč, který přijede na kemp a dostane příležitost. Je to velký, silný a chytrý hráč. U mladých kluků, kteří jsou schopni hrát, nejde ani tak o jejich hru s pukem, ale když vidíte jejich hru bez puku. To je to, co vždycky hledám. Vždycky to byl dobrý a chytrý hráč bez puku, většinu času se pohyboval na správných místech. Jakýkoliv trenér v NHL chce, aby vás mohli poslat na led a věřit, že všechno bude v pořádku. Myslím, že on je jedním z těch hráčů, kteří jsou toho schopni,“ popsal ředitel hráčského rozvoje Wild Brad Bombardir.

Liam Öhgren většinu léta trénoval právě v Minnesotě. Jasně si stanovil své cíle, které mu pomohou se dostat do NHL. Chce zdokonalit hru a poprat se se všemi složitostmi, které se pojí s hrou na nejvyšší úrovni.

„Musím zapracovat na všem, ale myslím, že hlavní je, abych trochu vyzrál a cítil se na ledě pohodlněji. První zápasy jsou vždycky těžké, a když pak odehrajete víc zápasů, tak se do toho tak nějak dostanete a na konci sezony hraji vždycky lépe. Taky chci zrychlit. Cítím, že nepotřebuji být o moc silnější a nepotřebuji budovat o tolik víc svalů.

Öhgren řekl, že je připraven na tlak a očekávání, že bude na konečné soupisce.

„Cítím tlak, ale je to velká zábava. Je to můj dětský sen být součástí klubu NHL a mít šanci dostat se do týmu NHL. Byl to splněný sen, že jsem v minulé sezoně odehrál ty zápasy a dal i gól. Ale zatím jsem se do týmu nedostal, takže na to se teď soustředím, to by byl jeden z mých největších životních cílů splněn.“

