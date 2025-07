Proč by Rangers neměli spěchat se smlouvou pro Panarina. I když je klíčovým mužem

Artěmij Panarin je neoddiskutovatelnou ofenzivní ikonou New York Rangers. Od chvíle, kdy v roce 2019 podepsal sedmiletý kontrakt za 81,5 milionu dolarů, táhne klub jako jeho nejproduktivnější hráč. Za šest sezon zvládl nasbírat 550 bodů ve 430 zápasech. Jenže...

Když je Panarin na ledě, Rangers mají kouzlo. Bez něj? Otázka, jak by vůbec dávali góly. Jeho kreativita, nápaditost a schopnost ovládat puk v pohybu i v tlaku z něj dělají jednoho z nejnadanějších tvůrců hry, jakého kdy Madison Square Garden viděla.

Právě proto se nabízí otázka: proč už dávno nemá novou smlouvu? Od 1. července klub může jednat o prodloužení, ale zatím se nic neděje. Prezident Chris Drury se k celé věci odmítl vyjádřit a je zřejmé, že si nechává čas. A důvody k tomu má víc než dost.

V první řadě čeká, jak se vyvine trh. V roce 2026 se uvolní velký prostor pod platovým stropem a Rangers mohou mít až 30 milionů volných dolarů. Pokud by se na trh dostali hráči jako Connor McDavid, Jack Eichel nebo Kirill Kaprizov, budou mezi prvními ve frontě. Panarin bude tou dobou skoro 35letý. Tah na mladší elitu dává smysl.

A i když se tito tři podle všeho k dispozici nedostanou – McDavid spíš prodlouží, Eichel a Kaprizov jsou podle zpráv z NHL také blízko svým týmům – stále mohou být ve hře jména jako Jason Robertson, Kyle Connor nebo Martin Nečas. Všichni mladší, perspektivnější, cenově možná výhodnější. Drury si tohle musí promyslet.

S tím souvisí i otázka ceny. Panarin v současnosti bere 11,64 milionu ročně, což je nejvíc ze všech hráčů v týmu. S věkem by ale měl přijít i kompromis. Bude ochoten slevit? A o kolik? Srovnání s jinými hvězdami podobného věku ukazují, že propad je běžný. Tavares šel v Torontu z 11 na 4,4 milionu. Stamkos bral v Nashvillu 8. Malkin dostal od Pittsburghu 6,1 milionu. Všechno hráči se srovnatelným statusem, byť s různým zdravotním stavem nebo historií.

Rangers si můžou dovolit Panarina udržet, ale pokud bude trvat na podobných penězích jako dosud, může se stát, že se klub rozhodne peníze investovat jinak. A že si jeho místo vezme někdo mladší, odolnější, dynamičtější.

V téhle rovnici totiž hrají roli i výkony v play off. Zatímco v základní části Panarin září, ve vyřazovací fázi pravidelně vyhasíná. Jeho průměr bodů na zápas spadne z 1,28 na 0,76. Pro tým, který chce konečně vyhrát Stanley Cup, je to problém. Rangers se za poslední tři roky dvakrát dostali do finále konference, ale dál to nešlo. Tým potřebuje víc síly, víc důrazu, víc efektivity v těžkých zápasech. A Drury podle všeho věří, že změna stylu hry k tomu může pomoct. Proto přivedl J.T. Millera jako hlavního centra, proto přišel defenzivní specialista Vladislav Gavrikov. A proto dává smysl vyčkat i u Panarina.

Navíc stále visí ve vzduchu i jiný aspekt. V dubnu se objevily zprávy o finančním urovnání obvinění ze sexuálního obtěžování, které Panarina spojovalo s bývalou zaměstnankyní klubu. Liga i klub tvrdí, že věc je vyřešena. Ale nedostatek transparentnosti zanechává pochybnosti. A reputačně to Panarina poškodilo, minimálně v části fanouškovské základny. Zda to ovlivní jednání o smlouvě, zůstává nejasné.

Faktem zůstává, že Panarin je stále klíčovým hráčem. Ale současně symbolem éry, která byla výborná… jen ne vítězná. Rangers teď hledají jiný směr. A jestli do něj Panarin patří i za dva roky? To si ještě musí klub i sám hráč ujasnit.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+