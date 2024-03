Proč chytám? Je to pro lenochy! Syn se postavil legendě a maže soupeře

Jako kluk se podíval, jak jeho táta Keith válí za Letce z Philadelphie. A zblízka také sledoval týmové gólmany jako třeba Briana Bouchera a brankařina se mu zalíbila. Krom jiného z lehce kuriózního důvodu: “Připadalo mi to jako práce pro lenochy a já byl líný,” pobaví Cayden Primeau, čerstvý rekordman montrealských Canadiens.

Keith, znamenitý forvard, co dokonce (nejen) u Flyers nosil kapitánské céčko, chtěl, aby Cayden šel v jeho stopách. Aby to zkusil v útoku jako starší sourozenci Corey s Chasem.

Když se ale sedmiletý hošík pravidelně znechuceně vracel na střídačku, Keith ustoupil.

“Táta o tom, že bych chytal, dlouho nechtěl slyšet, ale v těch sedmi jsem si postavil hlavu a přesvědčil ho,” vybavuje si Cayden, od přestupové uzávěrky už oficiálně dvojka Habs.

Trejd Jakea Allena do New Jersey ukončil předlouhé období, kdy Montreal vozil tři brankáře a snažil se mezi ně rozdělit zápasové vytížení.

Důvodem, proč GM Kent Hughes na tento systém přistoupil, byl právě Primeau, který vychytal v posledních čtyřech duelech hned dvě čistá konta. Na to poslední - proti Columbusu - potřeboval 41 zákroků, a stanovil tak nováčkovský rekord Canadiens při vítězství v normální hrací době.

Nejen bravurním manévrem proti Alexi Texierovi ukázal, proč měl Hughes obavu ho zapsat na listinu nechráněných hráčů a poslat na farmu do Lavalu. Sice by si tam čtyřiadvacetiletý talent víc zachytal, ale je otázka, zda by k Rocket vůbec doputoval. Hughes nechtěl riskovat, že o perspektivního gólmana přijde.

Primeau nelitoval, že zůstal nahoře. “Snažil jsem se z toho systému, kdy jsme se tři střídali, vytěžit co nejvíc. A jsem přesvědčený, že jsem lepším brankářem než na začátku sezóny.” Navíc zažil úchvatné momenty, jako třeba zmíněnou vydřenou nulu s Blue Jackets.

"Když jsem pak přišel do kabiny, všichni křičeli nadšením. Hrozně moc to pro mě znamenalo," považuje si.

Sám preferoval zůstat v Montrealu, přece jen čapat puky vypálené Austonem Matthewsem a spol. je kvalitnější gólmanská škola, než by mohl dostat v AHL. Obzvlášť když nastupoval poměrně pravidelně.

Teď má na kontě 15 zápasů, kryl v nich 91 procent střel soupeřů. Slušná vizitka. A příslib do budoucna.

