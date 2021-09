Proč Drouin přerušil kariéru? Úzkost a nespavost. Teď chce zpátky mezi mantinely NHL

Na konci dubna opustil kádr Montrealu. V té době nebylo jasné, proč Jonathan Drouin z kabiny Canadiens odchází a bere si osobní volno. Zkraje týdne sám frankofonní Kanaďan vše objasnil. Šestadvacetiletý forvard dlouhé roky trpěl úzkostnými stavy, s nimiž šla ruku v ruce nespavost. Že je situace nadále neudržitelná, Drouin pochopil během tripu do Calgary.

Mezi 23. až 26. dubnem sehráli Habs proti Plamenům tři mače. Drouin nezasáhl do jediného z nich.

Důvod? Onemocnění nesouvisející s koronavirovou pandemií, znělo klubové stanovisko.

Montreal poté informoval hokejovou veřejnost o tom, že rodák ze Ste-Agathe-des-Monts bude zapsán na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. A že zůstane z osobních důvodů zcela mimo mančaft. Pochopitelně se začaly šířit nejrůznější spekulace, tak už to bývá.

Drouin teď přichází s vysvětlením v exkluzivním rozhovoru pro RDS: "Měl jsem potíže s úzkostí a ní spojenou nespavostí spoustu let. Ten dubnový týden jsem vynechal všechny tři mače v Calgary. Necítil jsem se vůbec dobře. A došlo mi, že jsem na dně."

Tři zmeškané partie s Flames utvrdily Drouina v tom, že je nejvyšší čas s dlouhodobými trablemi něco dělat. "Potřeboval jsem si dát pauzu od hokeje a žít běžný život. Bylo to pro mě náročné rozhodnutí, vždyť play-off už čekalo za dveřmi," povídá při vzpomínce na letošní jaro.

Habs i bez něj následně došli až do finále Stanley Cupu, našli nové hrdiny. Střetli se tam s Tampou. Paradoxně právě od Bolts před čtyřmi lety rychlonohé levé křídlo do Montrealu přišlo. Coby spasitel, co se měl ukončit čekání na další velkou francouzsky mluvící hvězdu.

Drouin začal slibně, jednou dokonce pokořil padesátibodovou metu, v posledních dvou sezonách ovšem výkonnostně uvadal. Teď by rád opět hrál a vrátil se do někdejší formy. S Canadiens má smlouvu až do léta 2023 a to se stropovou zátěží 5,5 milionu dolarů.

"Jsem na sebe hrdý, že jsem se rozhodl odpočinout si od hokeje. Nebyl to snadný krok, ale pomohl mi. Je mi teprve šestadvacet let a udělal jsem to pro to, abych se do budoucna cítil dobře," přibližuje Drouin perspektivu, s jakou přistupoval ke své situaci.

Přes léto se jeho stav zlepšil natolik, že mohl začít bruslit a trénovat. A už vyhlíží obnovenou premiéru za Montreal.

