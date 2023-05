Proč padají akcie ruského šikuly? Invaze, smlouva i údajná vražda jeho otce kvůli NHL

Ještě před rokem to byla jasná dvojka za Connorem Bedardem. Pro mnohé i kandidát na první místo. Akcie ruského útočníka Matveje Mičkova se ale pořádně propadly. Během krátkého období se totiž stalo několik věcí, které mnohé týmy NHL dost možná od jeho angažování odradí.

Mičkov vyvolává rozruch dlouhodobě. Pořádně zazářil už v roce 2021, kdy se stal s 16 body v sedmi zápasech lídrem bodování mistrovství světa do 18 let.

Kromě dvou zápasů na zrušeném MS juniorů 2022 (tři góly) a Hlinka Gretzky Cupu (8+5 v 13 zápasech) byl turnaj do 18 let v roce 2021 poslední mezinárodní akcí, které se Mičkov zúčastnil. Invaze Ruska na Ukrajinu znemožnila této zemi účast, takže Mičkovův vývoj zůstal za oponou.

I tuto sezonu má pořádně rozházenou. Odehrál tři zápasy za kmenový Petrohrad, nicméně objevil se i na jeho farmě, drtivou většinu sezony pak strávil na hostování v Soči, kde měl v 27 zápasech 20 bodů.

O tom, že má obří potenciál, nepochybuje žádný skaut. Jedna z překážek je však jeho závazek v Rusku.

Smlouvu s Petrohradem má ještě na tři sezony a vzhledem k válce na Ukrajině je stále velmi obtížné dostat ruské hráče z Ruska. To by mohl být problém, jelikož většina týmů chce hráče, který jim pomůže co nejdříve a nebude chtít čekat tři roky.

A pak je tu citlivá záležitost s jeho otcem. V dubnu přišla z Ruska znepokojivá zpráva, že byl ve věku 51 let nalezen mrtvý. Zpráva se stala ještě znepokojivější v momentě, kdy bylo zmíněno, že Andrej Mičkov byl pohřešován od 2. dubna a následně byl nalezen v rybníku nedaleko Soči.

Matvejův otec údajně odešel z domova v neděli večer s tím, že se hned vrátí, ale nikdy se tak nestalo. Sám Mičkov uvedl, že asi 20 minut poté, co jeho otec odešel, obdržel podivný telefonát od neznámé osoby.

O všem informuje novinář z Montrealu Martin McGuire. Ten zjistil i důvod, který za tragickou událostí stojí: „Je jasné, že získat potvrzené příběhy z Ruska je obtížné. Ale zdá se, že jeho otec se snažil, aby byla smlouva jeho syna zneplatněna a Matvej by byl rychle poslán do Ameriky. Matvejův otec se skutečně snažil zrušit jeho smlouvu v KHL, aby mu umožnil rychlejší přechod do NHL. Právě tam chce Mičkov hrát a jeho otec mu jen chtěl jeho přání splnit.“

