Proč se Matthews trápí? Na jeho hře se odráží zdravotní trable, ví torontský kouč

S osmnácti góly vládne NHL. Drží se vysoko také v tabulce produktivity. Na první pohled by bylo bláhové napsat, že Auston Matthews tápe. Když se podíváte na poslední výkony amerického snajpra, tak vám už taková slova budou dávat logiku. Od chvíle, co se torontský tahoun vrátil po zranění zápěstí, neudělal ani bod. Maple Leafs by potřebovali, aby se jejich hlavní hvězda opět rozzářila. Mají za sebou dvě porážky od vancouverských Canucks.

Matthewse a jeho kumpány právě čeká další soupeř.

V noci na středu se postaví proti Winnipegu. A borec, co si především díky monstróznímu podpisovému bonusu vydělá téměř 16 milionů dolarů, by rád konečně protrhl smolné třízápasové období.

Zůstává otázkou, zda to Matthewsovi bolavé zápěstí dovolí.

"Přijde mi, že při střelbě nevypadá úplně v pohodě," všímá si Sheldon Keefe, kouč Javorových listů, pro web The Score. "To zranění se zkrátka stále odráží na jeho hře," dodává.

Jedním dechem ovšem Matthewse chválí za kvalitní práci při jiných herních činnostech než jeho klíčové zbrani, tedy chirurgicky přesné palbě. "Ukazuje, že v mnoha dalších oblastech je velmi dobrý. Vytváří šance pro ostatní, sám se do nich dostává."

Problémové zápěstí sice nedovoluje třiadvacetileté superstar posílat puky na branku s obvyklou razancí, Keefe ale postřehl, že se téměř nepromítá do Matthewsových kliček a přihrávek.

Potíž je patrně jednoduše v tom, že není připravené na prudké pohyby a stoprocentní zátěž. Matthews věří, že mu pomůže harmonogram zápasů, který momentálně přeje tomu, aby nabraly Javorové listy sílu.

Tento týden sice čeká na Toronto kvartet mačů, poslední v noci na pondělí, pak ovšem budou mít Keefovi chlapci čtyři dny volna. Právě k těm se arizonský rodák upíná.

"Stále ještě to zranění léčím, ještě to není úplně stoprocentní. Věřím tomu, že mi volno, které nás brzo čeká, pomůže a stav mého zápěstí se zlepší," povídá. Do té doby bude na kluzištích nejspíše poloviční.

Povede se mu i tak bodovat?

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+