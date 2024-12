Proč to nevyšlo s Nečasem? Žádné palmy, jen daně, top hráči Buffalo obcházejí obloukem, vysvětluje šéf klubu

Buffalo Sabres zažívají další těžkou sezonu, když se propadli až na 12. místo ve Východní konferenci po porážce 2:3 v prodloužení proti Winnipegu Jets. Generální manažer Kevyn Adams, vystavený tlaku fanoušků i médií, konečně promluvil o krizi v klubu a přiznal, že Buffalo není atraktivní destinací pro hvězdné hráče.

„Nejsme momentálně město, kam by špičkoví hráči chtěli přicházet,“ přiznal Adams. „A to není omluva, to je realita. Pokud chcete vybudovat udržitelně úspěšný tým, nestačí jen přivést velká jména za každou cenu.“

Jedním z neúspěšných pokusů Sabres bylo údajně získání Martina Nečase z Caroliny. Český útočník, který aktuálně vede NHL v počtu bodů, měl však odmítnout smlouvu s Buffalem. „Pracovali jsme v létě na velké výměně i smlouvě, ale hráč nebyl ochotný ji podepsat,“ řekl Adams.

Problémy Sabres sahají hluboko. Tým má za sebou sérii pěti zápasů bez výhry, z toho čtyři prohry na domácím ledě. Fanoušci ztrácejí trpělivost, protože Buffalo stále drží rekord v nejdelší absenci v play-off v historii NHL. I když klub momentálně má přibližně 5 milionů dolarů pod platovým stropem, Adams zdůrazňuje, že bez jasného dlouhodobého plánu nemá smysl utrácet.

„Nemůžeme jen tak podepsat osmimilionového hráče a doufat, že to bude stačit,“ vysvětlil. „Musíme myslet na budoucnost. Každé rozhodnutí musí dávat smysl nejen pro dnešek, ale i pro další roky.“

Adams také poukázal na to, že atraktivita Buffala jako destinace není jen otázkou peněz. „Nemáme palmy. Jsme ve státě New York, máme vysoké daně. To jsou reálné faktory, které musíme řešit,“ přiznal. Dodal však, že vše může změnit vítězná mentalita. „Podívejte se na Bills v NFL. Když nepostupovali do play-off, také nebyli žádoucí destinací. Ale pak přišel Josh Allen a dnes sem hráči chtějí, protože věří, že mají šanci vyhrát Super Bowl.“

Adams věří, že se Sabres mohou inspirovat úspěchem místního fotbalového týmu a stát se konkurenceschopným celkem. „Musíte si to zasloužit. Musíte se stát pravidelným účastníkem play-off, který má šanci bojovat o Stanley Cup. To je cesta, kterou jdeme.“

Přesto je pro fanoušky těžké nevidět neúspěšné podpisy jako důkaz neschopnosti klubu přitáhnout hvězdy. Ať už jde o odmítnutí ze strany Nečase, nebo přetrvávající nedostatek kvalitních posil, Buffalo stále hledá cestu z temnoty.

