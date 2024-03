Prodej, nebo posílení před play off? Na stole je vše, říkají Flyers

Těžkou hlavu musí mít Daniel Briere, generální manažer Flyers. Jeho tým měl v tuto dobu rozprodávat tým, ale výkony a výsledky, které má, ho předurčují k boji o play off. Flyers jsou na třetím místě Metropolitní divize, nicméně Briere vysvětlil, že nechce narušit plán přestavby.

"Všechno je na stole," řekl Briere. "Nebudeme ale nakupovat hráče bez smlouvy na rychlou pomoc za naše talenty. Ty si chráníme. Uvědomujeme si, jak na tom jsme. Nejde jen o tento rok. Je to i o ochraně budoucnosti.“

Philadelphia stále vyhodnocuje situaci s obránci Seanem Walkerem a Nickem Seelerem, z nichž každý se může stát po této sezóně nechráněným volným hráčem. Zatímco o obou jedná s jinými týmy, Briere zároveň hovoří také s jejich agenty o případném prodloužení smlouvy.

"Jednání jsou dobrá," řekl Briere. "Získáváme představu o tom, kde by chtěli být. Vyhodnocujeme také možné protihodnoty a snažíme se to všechno dát dohromady a rozhodnout se, co bude nejlepší, až budeme znát zájem ostatních týmů. Takže je třeba zvážit různé věci."

Jednou z oblastí, kterou se Flyers snaží vylepšit, je brankářský post. Nováček Samuel Ersson sice chytá dobře, ale čtyřiadvacetiletému gólmanovi by mohlo prospět, kdyby měl za zády zkušeného kolegu.

Philadelphia ve čtvrtek seslal na farmu brankáře Cala Petersena poté, co devětadvacetiletý brankář pustil sedm gólů z 32 střel při nedělní prohře 7:6 s Pittsburghem Penguins. Felix Sandstrom byl povolán, aby sloužil jako Erssonova náhrada, ale doteď v NHL spíše paběrkoval.

"Jsme nadšeni z toho, jak Sam Ersson hraje," dodal Briere. "Uvidíme. Felix bude mít šanci odehrát několik zápasů. Ale určitě se díváme na všechny možnosti, a pokud se objeví něco, co bude dávat smysl, možná po něčem skočíme."

Ačkoli se Flyers soustředí na přestavbu s mladšími hráči, mnohé překvapili tím, že jsou v boji o play off. Balancování mezi dlouhodobým plánem přestavby a bojem o zajištění místa ve vyřazovacích bojích zkomplikovalo letošní uzávěrku výměn, byť příjemně.

"Musím říct, že je to dobrý problém, protože pokud tým nehraje dobře, nedostává se nám pozornosti od ostatních týmů ohledně našich hráčů," vysvětlil Briere. "Je to skvělý problém, takže si na to nebudu stěžovat. Také si myslím, že zkušenosti, které naši mladí kluci získají díky tomu, že budou v této pozici na konci sezony, nám pomohou. Doufali jsme, že budeme v pozici, kdy budeme hrát smysluplné zápasy i po uzávěrce.“

Share on Google+