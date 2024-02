Prodloužení pro Rangers, Isles vyloupili Toronto

Na dnešním programu byla pouze dvě utkání. Pojďme si je zrekapitulovat.

NEW YORK RANGERS - COLORADO AVALANCHE

2:1pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Prodloužení pro Rangers

Zápas brankářů. Jonathan Quick i Alexandar Georgijev dnes vstali z postele správnou nohou a na ledě to bylo vidět. Po zásluze se také oba dostali mezi tři hvězdy zápasu. Vyrovnané utkání dospělo až do prodloužení, které rozhodl v čase 61:52 Lafrenière.

Branky a nahrávky

52. Panarin (K. Miller, Schneider), 62. Lafrenière (Zibanejad, Quick) – 19. MacKinnon (Makar, Manson)

tatistika

Střely na bránu: 30 – 32 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (NYR) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 61:53

Alexandar Georgijev (COL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 61:48



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Quick (NYR) 31 zákroků

2. Alexis Lafrenière (NYR) 1+0

3. Alexandar Georgijev (COL) 28 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - NEW YORK ISLANDERS

2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Vyrovnaný duel pro Islanders

Toronto bylo ve třetí části lepším týmem a snažilo se dohnat jednobrankovou ztrátu, což se nakonec povedlo v 56. minutě po výborné teči Johna Tavarese. Vše směřovalo do prodloužení. To však odmítl na konci 58. minuty hostující Pierre Engvall, když využil tlaku před Samsonovem a mezi jeho betony poslal puk do sítě. Závěrečná hra bez brankáře ke gólu nevedla.

Branky a nahrávky

21. Marner (Tavares, Matthews), 56. Tavares (Rielly, W. Nylander) – 11. Barzal (Reilly, Lee), 23. MacLean (Clutterbuck), 58. Engvall (Nelson, Palmieri).

Statistika

Střely na bránu: 37 – 29 | Přesilová hra: 1/2 – 0/2 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Samsonov (TOR) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 58:19

Ilja Sorokin (NYI) – 35 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Pierre Engvall (NYI) 1+0

2. John Tavares (TOR) 1+1

3. Mathew Barzal (TOR) 1+0

Share on Google+