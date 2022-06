Produktivnější než MacKinnon. Byl v tom chaos, glosoval Makar přestřelku s Oilers

Edmonton se zřejmě rozhodl atakovat rekordy svých předchůdců z osmdesátých let. Po patnáctibrankové kanonádě z úvodu série s Calgary (9:6) odpálil i finále konference vskutku originálně. Drama do poslední minuty, 84 střel, skóre 8:6 pro Colorado, střídání obou gólmanů. Co se fanouškům muselo líbit, ale některé hokejisty nenadchlo.

„Byl v tom chaos,“ hlesla první hvězda utkání, obránce Colorada Cale Makar.

Tahoun Avalanche strávil ve hře 27 minut 16 sekund, nejvíc ze všech hráčů na ledě. V play off tradičně hodně vytěžovaný Connor McDavid odehrál 24:15. Makar byl za tři body (1+2) vyhlášen první hvězdou večera a vyšvihnul se na první místo v produktivitě Avs.

Dohromady má v 11 zápasech na kontě už 12 nahrávek a 4 góly, tj. 16 bodů. Z obránců je v play off lepší jen Jezdec Adam Fox (5+13), který ale odehrál o tři zápasy víc. Spoluhráč Nathan MacKinnon je průběžně na 15 bodech.

Je otázka, zda bude chtít Colorado hrát otevřenou partii s Edmontonem i ve zbytku série. Nemuselo by se to vyplatit, o čemž se naposledy přesvědčilo Calgary. Každopádně první zápas leccos naznačil. Poté, co Oilers vedli 1:0, převzali otěže utkání domácí, kteří se za stavu 4:3 utrhli až do vedení 7:3. Hosté ovšem dokázali na přelomu druhé a třetí třetiny snížit na rozdíl jediného gólu!

Makar se zapsal do brankového účtu na konci první třetiny. Těsně potom, kdy Oilers 22 vteřin před první sirénou srovnali na 2:2, strhnul obránce Colorada okamžitě vedení znovu na stranu svého týmu. Situace zaváněla ofsajdem. Při opakovaném záběru se nelze zbavit pocitu, že puk nebyl v pásmu dřív než vyjíždějící Ničuškin, nicméně gól nakonec platil.

„Věděl jsem, že se moji spoluhráči snaží dostat z pásma a můj instinkt byl dát jim tolik času, kolik jen bylo možné. Při výzvě jsem se necítil nejlépe, ale asi jsme měli štěstí,“ řekl střelec.

Ofenzivně laděný obránce ví, že k úspěchu v sérii bude potřeba odpovědnější hokej. „Je to těžké, když se všechno takhle otevře. Vytváříme si šance, využíváme je, jenomže oni dělají to samé. Musíme být jako tým opatrnější, dobře to víme,“ dodal Makar.

