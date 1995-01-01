Profík i žolík! Washington vítá ex-kapitána Columbusu, Jenner má přímočarý plán

15. července 18:05Tomáš Zatloukal
Od 12. října 2021 nosil na modrém kabátě céčko. Nosil ho téměř pět let. Teď je před Boonem Jennerem krok do neznáma. Přestupuje do Washingtonu ne, aby obsadil prominentní roli, ale aby doplnil nabušený kádr Capitals, který si po čerstvých manévrech generálního manažera Chrise Patricka může troufat na ty nejsmělejší cíle. Co se ovšem pro nemění, je Jennerova "metoda". Způsob, díky němž chce být pro klub přínosný.
23 milionů dolarů za čtyři roky služeb.
Toť vábnička, která přesvědčila Jennera obléknout washingtonský dres. Jaká bude jeho role? Kouč Caps Spencer Carbery odpověděl ryze šalamounsky: "Je to hráč, který si odvede své ve čtvrté lajně, stejně jako v první řadě."
Netřeba číst mezi řádky, aby bylo jasné, co Carbery oceňuje na Jennerovi, třiatřicetiletém mazákovi, autorovi 38 bodů v uplynulém ročníku,
"Je to profík každým coulem. Do naše kádru zapadne díky tomu, jak svědomitě trénuje a jakým stylem hraje," míní Carbery, který má náhle k dispozici mančaft, co může usilovat o výrazný postup play-off.
Jenner si zachovává přístup, který mu pomohl k dlouhodobému úspěchu: "Udělám cokoliv pro to, abych byl pro kádr co největším přínosem." V jeho případě to není žádné klišé, dlouhodobě se těší pověsti jednoho z největších dříčů a poctivců v NHL.
Jeho recept na úspěch je stále stejný.¨"Zůstávám sám sebou a snažím se na stůl přinést to, co vždycky. Být silný při hře s pukem i bez něj." Carbery si libuje v jeho všestrannosti: "Někdy ho uvidíte ve čtvrté řadě, ať už jako centra nebo na křídle, jindy zase vedle Pierra-Luca Duboise a Toma Wilsona."
I fakt, že umí hrát ve středu útoku i na křídle dělá z Jennera ten tolik ceněný dílek mozaiky.