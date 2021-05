Program ze středy na čtvrtek nabídne pět zápasů. Ottawu a San Jose čeká rozlučka se sezonou

Postupující do play-off jsou už všem dobře známí. V divizích se teď hraje pouze o co nejlepší výchozí pozice do rozhodující fáze sezony. Ve 23 hodin se začne hrát v Montrealu, přičemž další čtyři zápasy jsou na programu později. Kupříkladu boj na dálku o první místo v Západní divizi mezi Vegas a Coloradem slibuje velkou zábavu. Jeden z těchto dvou celků se zároveň stane nejlepším týmem základní části.

23:00 Montreal Canadiens – Edmonton Oilers

Nejdříve se začne hrát v Montrealu, který si v případě výhry zapíše šedesátý bod v sezoně. Postup do play-off už hokejisté Canadiens jistý mají, avšak momentálně drží nepříliš lichotivou sérii čtyř proher v řadě.

Za to Edmonton má před vyřazovací fází velice slušnou formu. V tabulce kanadské divize už s jistotou skončí na druhé příčce, přičemž z posledních šesti utkání padl pouze dvakrát. Olejáři se mohou spolehnout na služby dvou nejproduktivnějších hráčů soutěže. Connor McDavid navíc nedávno zaznamenal stý kanadský bod v této sezoně.

Právě čtyřiadvacetiletý hvězdný útočník rozhodl poslední vzájemný duel obou celků, který se hrál v úterý nad ránem. Edmonton sice ve třetí třetině o náskok přišel, ale McDavid nakonec rozhodl o výhře svého týmu 4:3.

02:00 Ottawa Senators – Toronto Maple Leafs

Ottawa se chystá na poslední utkání v této sezoně. Ráda by v Severní divizi neskončila poslední, přestože to v rukou ani zdaleka nemá, neboť Vancouver bude ještě pět utkání dohrávat. Senátoři po třech výhrách v řadě padli, na ledě Calgary prohráli vysokým rozdílem 1:6.

Toronto ovládne svou divizi. Momentálně má na kontě 76 bodů a před sebou ještě dva zápasy. Javorové listy patří mezi největší favority na co nejvyšší příčky. To potvrzují neustále, neboť v současné době bodovaly už v osmi zápasech v řadě. Ve svém kádru mají zároveň nejlepšího střelce základní části Austona Matthewse, jehož dosavadních čtyřicet tref s největší pravděpodobností překonáno nebude.

Poslední vzájemný zápas těchto týmů se hrál před měsícem. Toronto duel vyhrálo poměrem 6:5. Hattrickem Ottawu sestřelil právě Auston Matthews.

03:00 Colorado Avalanche – Los Angeles Kings

Utkání mezi Coloradem a Los Angeles má jasného favorita. Jsou jim domácí hokejisté, kteří s Vegas ještě bojují o první místo v Západní divizi. Laviny patří mezi nejlepší týmy soutěže, neboť z 54 odehraných utkání získaly 78 bodů. Podaří se jim zvítězit počtvrté za sebou?

Králové si sice poměrně dlouho drželi alespoň teoretickou naději na boje o Stanley Cup, jenže čtvrté postupové místo nakonec sebrali hokejisté St. Louis. Svěřenci kouče Todda McLellana navíc museli skousnout tři těsné porážky v řadě, o gól totiž nestačili dvakrát na Colorado a jednou na St. Louis.

Poslední dva vzájemné zápasy se hrály nedávno na ledě Kings. Colorado v obou případech dokázalo zvítězit po výsledcích 3:2.

03:00 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights

Žraloci uzavřou letošní sezonu domácím zápasem proti Rytířům z Vegas. Chtějí tak alespoň z části napravit předchozí nepovedené zápasy, ze kterých vyhráli jen jednou z posledních šesti bitev. Naposledy nestačili na Arizonu poměrem 4:5 po prodloužení.

Naopak hokejisté Vegas se snaží ladit formu před vyřazovací částí, ve které budou patřit mezi favority na Stanley Cup. Tým z města hazardu se navíc může stát vůbec nejlepším mužstvem letošní zkrácené základní části. V úterý ale svěřenci Petera DeBoera prohráli 1:2 s Coloradem.

Před třemi týdny se tito soupeři utkali naposledy. Utkání patřilo domácím Rytířům, kteří San Jose porazili 5:2.

03:00 St. Louis Blues – Minnesota Wild

Tři hodiny po půlnoci se začne hrát i na ledě Blues. St. Louis skoro až do poslední chvíle nic jistého nemělo, nakonec ale účast v play-off dokázalo uhájit. Otázkou zůstává, jestli parta Craiga Berubeho změří síly v 1. kole s Vegas nebo Coloradem.

Divočáci prožili fantastickou základní část, ve které se překvapivě usadili mezi absolutní špičkou soutěže. Do play-off ovšem s největší pravděpodobností půjdou až ze třetí pozice v divizi, což značí, že zřejmě začnou venku. Minnesota hned ve čtyřech z posledních pěti zápasů hrála prodloužení. V tom posledním zdolala 4:3 Anaheim.

St. Louis se s Minnesotou utká ještě dvakrát. Nepatrně lépe je na tom ze vzájemných soupeření St. Louis.

