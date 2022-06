Prohra, co rozhodla finále Stanley Cupu? Tampa stojí před gigantickou výzvou

Čelí ultrasilnému mančaftu, dějinám a nově taky statistice. Zdánlivě nevýznamná prohra v úvodní finálové partii dostala – viděno řečí čísel – Blesky do krajně nezáviděníhodné situace. Sen o tom, že se stanou prvním klubem od osmdesátých let (a logicky taky prvním v éře platových stropů), co třikrát za sebou získá stříbrný pohár, se značně vzdálil. Vždyť ve třech čtvrtinách případů kultovní trofej bral ten tým, který ovládl finálový duel číslo 1.

"Vyhrál ten správný tým."

V kabině Lightning dobře věděli, že na coloradském ledě tahali za slabší konec. Laviny měly místy drtivou převahu a byť nakonec slavily až v prodloužení, měly jasně navrch.

Za vítězstvím – na první pohled možná ne tak zásadním – si Bednarovi chlapci šli se svědomitostí študáka premianta. Možná i kvůli tomu, že znají data. 75,6 procent mužstev, co zvládlo úvodní finále, nakonec jásalo s hokejovým grálem.

A pokud hrál vítěz doma, ke Stanley Cupu dokráčel dokonce v 83,1 procentech případů. Alespoň na papíře se tak naděje Tampy na "threepeat" povážlivě smrskly.

Inspiraci pro vzepření se statistikám ovšem Jon Cooper a jeho družina mají kde brát. A nemusí ani chodit daleko do historie, dokonce mohou čerpat z vlastních zkušeností.

Když si to o starý křapáč rozdali před dvěma lety s Dallasem, podlehli Hvězdám na úvod na jejich stadionu 1:4.

Z vítězství se tehdy radoval i Corey Perry, který teď může poskytnout nynějším spoluhráčům cenný vhled. Ví, jaké to je ztratit dobře rozehranou sérii. Co se hráčům honí hlavou po triumfu v mači číslo 1. Jestli přijde usnutí na vavřínech, podcenění soupeře.

Tampa v roce 2020 ukázala kvalitu kádru i příkladnou bojovnost a finále nakonec ovládla 4:2 na zápasy. Naprostá většina současné sestavy u toho byla. Steven Stamkos a spol. si uvědomují, že není na čase panikařit.

I přes řeč numer, která teď mluví proti nim.

"V hlavě to máme nastavené tak, že zkrátka chceme finálovou sérii vyhrát. Kdy se to povede, nevíme. Budeme potřebovat pět zápasů, šest, sedm? Těžko říct. Každopádně na porážky umíme zareagovat, udělat potřebné změny," míní hvězdný kapitán.

Zásadní bude poučit se z prvního souboje s Coloradem. Odstranit nešvary ve vlastním hokeji a odhalit slabiny v herním projevu Avs. Zní to prostě, je ovšem si potřeba říct, že nejen kvůli výše uvedeným cifrám čelí Bolts kolosální výzvě.

Colorado je silnější než Dallas před dvěma lety. Stars tehdy překvapili, od Lavin se postup do finále Stanley Cupu čekal. Mají ohromují šířku kádru, prakticky na jakékoliv postu tvrdou konkurenci.

Působí, že jsou na vrcholu – disponují oporami v nejlepších letech, povedenými posilami, ať už těmi předsezonními, nebo frajery, co přišli kolem přestupové uzávěrky, respektovaným koučem a hrou, na kterou se těžko hledá protizbraň.

Tampa se už jednou nekompromisním finálovým statistikám vzbouřila, ale ani blesk neudeří do stejného místa dvakrát.

