Prohra s rivalem a výsměch fanoušků. Stydím se, kál se Šesťorkin

Fanoušci Rangers nezažívají dobré období. Jejich oblíbenci totiž upadají do velké krize a zápas od zápasu je to horší. Potřebný odraz k lepším výsledkům mohl přijít proti Devils, tedy v derby, ve kterém se, jak známo, rozdíly mažou. Tentokrát to ale neplatilo. Prohru na sebe vzal gólman.

Ač to na první pohled nemusí vypadat, Rangers se opravdu nedaří. Na postupové místo ve své divizi sice ztrácejí pouze bod, ale jak to vypadá doopravdy? Momentálně tři prohry v řadě, z toho jedna byla po katastrofálním výbuchu proti Oilers. Rangers doma vedli 3:0, aby si ze zápasu neodnesli ani bod.

Jezdcům to teď vůbec nejde. Místy to byl případ i v minulé sezoně, to měli ale v bráně kouzelníka Igora Šesťorkina. Ten byl za svá kouzla po zásluze odměněn Vezina Trophy, avšak od té doby to není ten Rus, na kterého byli v MSG zvyklí.

Naposledy proti Devils pustil čtyři góly, některé se rozhodně chytat daly. Šesťorkin to moc dobře věděl, v pozápasovém rozhovoru se rozhodně nedržel zpátky.

„Gólman stál zase za hovno. Cítím se fakt špatně, chytal jsem strašně. Stydím se za to,“ kál se po utkání.

V této sezoně to byl už pátý domácí zápas, ve kterém inkasoval minimálně čtyři branky. V kompletní minulé sezoně se mu to stalo pouze dvakrát. „Každý gól jsem dneska mohl chytnout. Abychom měli šanci vyhrávat, musím takové věci chytat. Zlepšit musím úplně všechno,“ naložil na sebe.

I to hovoří o tom, v jaké nepohodě on i celý tým je. V obraně místy vládne chaos, například kapitán Jacob Trouba je pod obří palbou kritiky, a to i přes to, že je zraněný. Mnoho fanoušků se tak zároveň ptá, proč hraje, když není zdravý.

„Hráči, trenéři, my všichni to musíme otočit,“ říkal po utkání sklesle trenér Gallant. „Popravdě, zasloužili jsme si vyhrát více zápasů. V minulé sezoně to bylo naopak, vyhráli jsme, když jsme neměli. Musíme být prostě lepší.“

Aby toho nebylo málo, utkání jako již tradičně navštívila i spousta fanoušků z druhého břehu řeky Hudson. A Šesťorkinovi to dali pořádně sežrat. Ironický pokřik jeho jména se nesl celou halou.

“Igor” chants at the MSG tonight… pic.twitter.com/pt0po7WCIJ — Everything Hockey (@EHClothing) November 29, 2022

