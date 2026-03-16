NHL.cz na Facebooku

NHL

Prohrávat v sérii? Nic co by veteráni Pittbusrghu nezažili

20. dubna 13:45

Jiří Lacina

Pittsburgh – Philadelphia. Na tuhle sérii může sázet jen blázen nebo zapřísáhlý fanoušek některého z klubů. Sedmý a osmý tým ve Východní konferenci, oba 98 bodů, představují zřejmě nejvyrovnanější dvojici prvního kola play off. Úvodní duel dopadl těsně pro Flyers.

V Pittsburghu se z toho ale nikdo nehroutí. Za posledních dvacet let vstoupili Penguins do série nezdarem patnáctkrát, z toho devět jich následně ztratili, šest jich dokázali zvrátit ve svůj prospěch. Tj. 40%. Pravdou je, že poslední tři takové případy skončily celkovou porážkou.



„Emoce play-off jsou jiné. Během základní části jsme se docela dobře posouvali z jednoho zápasu do druhého. V play-off je obzvlášť důležité rychle otočit stránku, ať už jde o zápas, který se vám líbil, nebo o zápas, který se vám nelíbil, jako v sobotu večer,“ nabádá trenér Pens Dan Muse.

Pittsburghu se toho v prvním duelu moc nepovedlo. Byl lepší na buly, postupem hry přidával na tvrdosti. Hráči Flyers ale zablokovali víc střel (14:9), poztráceli míň puků (11:15) a byli i mírně střelecky aktivnější (20:17).

„Byly oblasti, kde jsme něco udělali dobře, ale celkově si myslím, že hráli lepší zápas než my,“ uznal obránce Penguins Kris Letang.

Za světlý bod je označován brankář Stuart Skinner, který pochytal 17 z 20 puků. Dan Muse nicméně jedničku do dalšího duelu opět dopředu nejmenoval. Připustil ale, že už má jasno, jestli „to bude Skinner nebo Šilovs“.

Philadelphia se po první výhře snaží nepodlehnout euforii. Trénér Rick Tocchet nařídil krátký, asi třicetiminutový trénink. Hráči udělali pár technických cvičení, ale hlavní myšlenka byla udržet nohy v pohodě a mysl čistou pro druhý zápas.

„Soupeř na nás určitě vlétne. Takový je veteránský přístup a viděli jsme to i u mladých kluků,“ varoval kouč Letců. „Pár věcí musíme doladit. Hodně času jsme strávili u videa,“ dodal.

Nelíbilo se mu proměňování šancí. To je prý jediné slabé místo. Ke hře bez puku neměl výhrady, označil ji za vynikající. „Jsou jen chvíle, kdy opravdu musíme proměňovat,“ apeloval Tocchet.

Po dni volna se oba týmy sejdou v Pittsburghu k odvetě v pondělí v noci našeho času.

Share on Google+

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.