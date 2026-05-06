Projekt budoucnost. Sedinovo přebírají otěže a slibují nekompromisní přestavbu

29. května 14:00David Zlomek
Vancouver zažívá zemětřesení. Legendární dvojčata Henrik a Daniel Sedinové byli oficiálně jmenováni spoluprezidenty hokejových operací Canucks. Do čela klubu, v němž strávili celou svou úspěšnou hráčskou kariéru, se vrací s jasnou vizí, a sice definitivně skoncovat s marnou snahou o okamžitý úspěch a zahájit hlubokou, trpělivou přestavbu týmu od samotných základů.
Švédští bratři, kteří v klubu dosud působili jako vývojoví trenéři a poradci, dostali přímou nabídku od majitele. Klíčové pro ně bylo ujištění, že majitelé konečně schvalují úplný restart. „Vlastníci už byli unavení z toho, jak tým rok co rok míjel play-off a zároveň se křečovitě snažil vyhrávat. Chtěli nový začátek, vybudovat všechno od nuly a vrátit úctu ke klubovému znaku,“ popsal zásadní schůzku Henrik Sedin.
Pro slavná dvojčata je nová role velkou výzvou i odpovědností. Když se totiž v roce 2021 po tříleté pauze do organizace vraceli, neměli v plánu šplhat do manažerských pater ani v budoucnu řídit klub NHL. Chtěli jen pomáhat tam, kde to bude potřeba, a časem se vrátit do Švédska. Jenže v Vancouveru mezitím zapustili hluboké kořeny, jejich děti se cítí spíše jako Kanaďané a v Kanadě ještě několik let zůstanou v rámci školní docházky. Pětačtyřicetiletí bratři navíc těžce nesli herní i kulturní kolaps týmu, u jehož identity kdysi sami jako budoucí členové Síně slávy stáli.
Sedinové budou klub řídit společně s Ryanem Johnsonem, který se posunul do funkce generálního manažera. Nové vedení nyní intenzivně řeší otázku hlavního trenéra, přičemž největším favoritem je Manny Malhotra. Ten dosud úspěšně vedl farmářský tým a s dvojčaty i Johnsonem má nadstandardní vztahy.
Zda se tato rodinná synergie v týmu potká, ukáže až červnový draft. Pro fanoušky Canucks je ale nejdůležitější zprávou to, že klub má poprvé po letech jasně vytyčený směr, kterému lidé ve vedení stoprocentně věří. „Když nastoupíte do takové role s dlouhodobým plánem, je to svým způsobem snazší. Nejste pod každodenním stresem, že musíte vyhrát hned zítra. Snažíte se dělat věci správně pro budoucnost. Tomu plánu věříme a víme, že je uskutečnitelný,“ uzavřel optimisticky Henrik Sedin.