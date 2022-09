Proklatá zápěstí! Drouin jde do nové sezóny se dvěma cíli

Je trojkou draftu z roku 2013. V Tampě do něj vkládali velké naděje. Nakonec se už po třech sezónách stěhoval za Michaijla Sergačjova do Montrealu. S velkou pompou, neboť jde o frankofonního Kanaďana právě z Quebecu.

V hokejové metropoli strávil už pět let, poslední tři roky ale doslova živořil. Spoustu zápasů vynechal. Do příštího ročníku jde proto se dvěma cíli: Být zdráv a podávat vyrovnané výkony.

Drouin je v posledním roce kontraktu za 5,5 miliónu dolarů. V 27 letech má před sebou životní sezónu. Aktuální léto ukázalo, že některým klubům jednoduše dochází peníze, nemají prostor pod platovým stropem. A řada hokejistů tak zůstává na ocet, nebo bere podřadné smlouvy.

Momentální interpretace Drouinových výkonů je taková, že Canadiens rozhodně prohloupili, když za něj obětovali Sergačjova, který dorostl v Tampě v elitního beka. V červenci podepsal s Blesky osmiletou smlouvu na 60 miliónů dolarů.

Drouin odehrál za poslední tři roky jen 105 zápasů s bilancí 58 bodů (15+43). Naprosto ho paralyzovaly operace obou zápěstí. Nyní se dušuje, že je zdráv, bez bolestí a maká čtyřikrát až pětkrát v týdnu, aby se dokonale připravil na novou sezónu.

„V kariéře se vám to někdy přihodí, že některé sezóny jsou důležitější než jiné. Operace zápěstí mi rozbouraly poslední roky,“ říká útočník Montrealu.

Tenhle ročník má být resetem. Pod Martinem St. Louisem coby novým koučem Habs zatím odehrál jen dva duely. Pokud se chce ucházet o místo v prvních dvou útocích, přibyla mu konkurence v osobách Jevgenije Dadonova nebo Juraje Slafkovského.

„Nechci nad tím zbytečně přemýšlet. Chci jen hrát hokej a bavit se jím. Samozřejmě jsem trochu starší, snažím se také pomoct mladším spoluhráčům.“

Canadiens očekávají sezónu, kdy asi nepostoupí do play off. Několika hráčům skončí smlouva, generální manažer Kent Hughes může některého z nich v průběhu sezóny vyměnit třeba za volby v draftu. Týká se to vedle Drouina také Dadonova, Monahana, Byrona nebo brankáře Allena.

Zrovna Drouin má pověst borce, který umí své výkony v play off vyšponovat. Mohl by o něj být zájem. „Kdyby ta situace nastala, rád si play off zahraju,“ nebojí se výměny kanadský útočník.

Share on Google+