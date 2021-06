Prokletí Toronta pokračuje, Montreal je ve druhém kole. Islanders srovnali stav série

Toronto se s vyřazovací části loučí i letos velmi brzy. Montreal dokázal v sedmém zápase dokonat velký obrat v sérii a vybojoval si postup do druhého kola play-off. V něm se již podruhé potkali Bruins s Islanders a tentokrát se radoval hostující celek.

TORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS

1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 3:4

Toronto znovu vyhořelo

Noční můry fanoušků Maple Leafs se staly skutečností. Hokejisté Toronta v sérii s Montrealem vedli 3:1 na zápasy, ale ani to jim nestačilo k postupu. Montreal i k sedmému zápasu přistoupil naprosto zodpovědně, hrál především ze zajištěné obrany, za níž stal vynikající Carey Price a využíval své šance.

Canadiens v sedmém zápase vyhráli na ledě Toronta 3:1 a ve druhém kole se postaví Winnipegu.

Branky a nahrávky

59. Nylander (Matthews, Spezza) – 24. Gallagher (Staal), 36. Perry (Suzuki, Gustafsson), 58. Toffoli (Staal, Danault).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 – 23 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) - 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 57:26

Carey Price (MTL) - 30 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,8%, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

Neuvedeno

BOSTON BRUINS - NEW YORK ISLANDERS

3:4pp. (1:0, 0:3, 2:0 - 0:1)

STAV SÉRIE: 1:1

Islanders v prodloužení srovnali stav série

Byla to pořádná bitva. Bruins se v první části dostali do těsného vedení, o které v prostřední třetině však přišli, jelikož se podařilo hokejistům Islanders třemi góly otočit vývoj utkání. Domácí se ale pochopitelně nevzdali a tlačeni fanoušky dokázali ve třetí části vyrovnat a nasměrovat zápas do prodloužení.

V nastaveném čase se hrálo až do 75. minuty, kdy se do brejku dostal Casey Cizikas a tento netradiční střelec si poradil naprosto excelentně.

Branky a nahrávky

3. Coyle (Ritchie, Kuhlman), 51. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 56. Marchand (McAvoy) – 27. Bailey (Palmieri, Nelson), 31. Palmieri (Leddy, Pageau), 38. Pageau (Beauvillier, Barzal), 75. Cizikas.

Statistické okénko

Střely na bránu: 42 – 39 | Přesilová hra: 1/2 – 2/3 | Trestné minuty: 10 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Tuukka Rask (BOS) – 35 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,7%, odchytal 74:48

Semjon Varlamov (NYI) – 39 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,9%, odchytal 74:48



Československá stopa v utkání

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 7 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:57

David Pastrňák (BOS) – 0+1, +1 účast, 4 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 22:55



Tři hvězdy utkání

1. Casey Cizikas (NYI) – 1+0

2. Brad Marchand (BOS) – 0+1

3. Patrice Bergeron (BOS) – 1+0

