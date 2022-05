Prokletí zlomeno, Colorado jde dál! Rozhodla bomba před koncem

Dvacet let trvalo, než se Colorado opět prokousalo do konferenčního finále. Letos se to konečně povedlo, stvrzenku na postup dali Avalanche dnes v noci, kdy zlomili srdce celému stadionu v St. Louis. O svém postupu totiž rozhodli pět vteřin před koncem!

Byl to přitom opět velice vyrovnaný zápas. Ostatně jako celá série. Mnohdy rozhodovaly maličkosti, v posledních dvou zápasech dokonce góly těsně před koncem. Zatímco v tom minulém srovnávali Blues, aby následně vyhráli v prodloužení, v tom dnešním rozhodl ranou Darren Helm pět sekund před koncem.

„Před brankou jsme měli tři kluky, já jsem byl nějak pozadu,“ popisoval svůj gól po zápase. „Puk se odrazil od mantinelu a já jen chtěl, abych nějak trefil bránu. Nakonec si našel cestu až do ní.“

Nebyla to přitom nějaká náhodná střela. Helm měl dost času i prostoru, takže se před tím, než vypálil, stihl mrknout na to, jak to před brankou vypadá. A rozhodl – stejně jako před třinácti lety, kdy v prodloužení rozhodl o osudu série mezi jeho Detroitem a Chicagem.

Pro Colorado to v první řadě musí být velká úleva. Čekání na postup trvalo opravdu dlouho a když v pátém zápase Blues otočili výsledek, nabízelo se, že by díky euforii mohli vyhrát i svůj domácí zápas, a nakonec i celou sérii. Když Helm rozhodl, propukla tak na lavičce oprávněná euforie.

„Moc to pro nás znamená,“ potvrzuje i MacKinnon. „Je jasné, že jsme rádi, že jsme přes to druhé kolo konečně přešli. Myslím si, že jsme je většinu série přehrávali, což platilo i dnes. Na konci jsme si ten šťastný odraz zasloužili.“

Colorado nyní zamíří na Edmonton a i v této sérii bude favoritem. Na domácí půdě si hodně věří, a to i díky úžasným fanouškům. Stejně dominantní je v play-off i na venkovních stadionech, kde zatím vyhrálo všechny zápasy. „Práce nekončí. Míříme mezi nejlepší čtyři,“ ví dobře MacKinnon.

