Propadák draftu 2016 bere zavděk zkouškou v Arizoně

The Coyotes have signed the following players to PTO agreements:

Peter DiLiberatore (D)

Olli Juolevi (D)

Austin Strand (D)

Hunter Drew (F)

Ryan Dzingel (F)

Patrick Harper (F)

Cameron Hebig (F)

Micah Miller (F)

Austin Poganski (F)

Colin Theisen (F)

Reece Vitelli (F)